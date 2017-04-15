快訊／汐止鋼鐵公司氮氣外洩 警消封鎖現場NOWnews今日新聞 (2017-04-15 20:33)
新北市汐止區賢德鋼鐵公司，15日晚間7時10分左右，傳出1個3公噸氮氣儲槽外洩，警消人員獲報後已派員前往處理，消防隊持測量器具在現場檢測並封鎖部分區域，目前尚無傳出人員傷亡，提醒民眾避免行經該路段。
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