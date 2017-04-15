榮民才藝競賽 銀髮齊聚增進情感NOWnews今日新聞 (2017-04-15 20:36)
為了鼓勵昔日奮戰沙場老兵內、外住榮民及退輔會會屬機構間促進榮民彼此交流，活絡榮民情感力量，樂活老年生活，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家，15日舉辦106年上半年榮民才藝競賽，邀請周邊社區老人及外住榮民共同參與各項才藝活動，藉以促進住家榮民與社區間之互動，增進彼此情感交流，場面熱烈又溫馨。
活動在榮家家主任陳公光、田中鎮鎮長謝文賢、田中鎮農會總幹事曾招英及衛福部中區老人之家家主任陳淑美等人於槌球場共同開球下，熱鬧揭幕，隨後展開一系列競賽活動有槌球、高爾夫球推桿、牌藝、棋藝、歌唱、趣味遊戲等六項。
106年上半年榮民才藝競賽，邀請單位有彰化自費安養中心、彰化縣榮服處、內政部中區老人之家、田中老人會、田中鎮槌球協會等社區槌球隊計7單位參與；比賽項目計有：槌球、撞球、高爾夫球推桿、牌藝、棋藝、歌唱、電腦遊戲Wii、闖關遊戲等八項；並開放家史館及陳展榮民藝文作品供來賓瀏覽觀賞。
陳公光表示，槌球是一種很適合老年人的活動，它有高爾夫球的特色，沒有高爾夫球的昂貴，同時它的比賽講究團員的默契；不標榜各人，沉著、緩慢，參與競賽的榮民發揮運動員的精神，志在參加，得獎其次。
陳公光說，競賽活動志在參加不論輸贏，增進彼此之間情誼之外，是希望高齡長者能夠「活動」，要「活」就要「動」，讓手動、腳動、腦動起來，因此貼心設計的活動項目除了要老人活動筋骨之外，就是還要動動腦，是非常適合老人的緩和性活動，確實達到「活動」的效益。
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