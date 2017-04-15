▲海埔國小創校80週年校慶園遊會，彰化縣長魏明谷等人切生日蛋糕。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.15）

為迎接80周年校慶，由海埔80校慶籌備會策畫的海埔國小創校80周年校慶園遊會活動，15日上午在海埔國小校內舉行，活動除表演與表揚之外，另委由福康形象設計有限公司為學校及80周年校慶打造學校形象識別。彰化縣長魏明谷共同舉行揭牌啟用儀式，他祝福海埔國小80歲生日快樂，也期望新的學校形象識別能夠為學校帶來新氣象。

魏明谷表示，彰化縣政府投入許多資源改善校園環境，像是改善學校PU跑道、裝設太陽能板發展綠電，同時也藉由太陽能板的裝置降低校舍溫度，改善學習環境，讓小朋友在優質的環境中學習成長。

▲海埔國小創校80週年校慶園遊會，祥獅獻瑞歡慶海埔80生日，彰化縣長魏明谷等人魏學校形象識別舉行揭牌啟用儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.15）

海埔國小校長陳東漢表示，為準備校慶，海埔國小學校師生無不卯足全力，展現在校所學，包括國樂團學生專注學習提昇技能，師生亦將課程所學展現美好一面獻給關注學校的學長學姊，而學校團隊亦透過80年校慶活動，深入學區，拜訪校友，拉回所有海埔人與海埔國小間深刻的情誼。

▲海埔國小創校80週年校慶園遊會，祥獅獻瑞歡慶海埔80生日，彰化縣長魏明谷等人魏學校形象識別舉行揭牌啟用儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.15）

海埔80校慶籌備會於105年10月正式成立，由籌備會與學校規畫一系列校慶活動，包括106年1月23日三代海埔人合照，聚集14對約60位三代海埔人齊聚海埔，象徵世代傳承，永續海埔﹔此外，於3月12日號召2百多位校友及教職員工，席開24桌，舉辦校友暨教職員工回娘家活動，退休教師與資深校友們再續師生情緣，溫馨場面令參與人員感動不已。

▲海埔國小創校80週年校慶園遊會，祥獅獻瑞歡慶海埔80生日。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.15）

魏明谷說，對於海埔國小藉由校慶活動拉回海埔人間的情誼，透過系統化的設計融合在地特色與學校傳統，打造學校專屬識別提昇學校整體形象，相當樂見並給予莫大的支持，歡迎海埔人、彰化人都能返鄉走回那熟悉時光隧道，一起慶祝及見證這歷史性的一刻。