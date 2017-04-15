▲眾多民眾湧入會場，農會外加提供千份魯肉飯，供民眾享用。（圖／記者郭春輝攝，2017.04.15）

吃免驚！首度由崙背鄉公所及農會聯手行銷洋香瓜的「崙背洋香瓜節」，靠著洋香瓜及席開一百廿桌洋香瓜料理吃免驚，外百千份魯肉飯供應民眾號召下，15日果然吸引數千民眾來到現場，讓「辦桌」桌桌爆滿，供應魯肉飯場地也大排長龍，大家大啖香甜多汁洋香瓜，飽餐洋香瓜料理，成功的把雲林崙背特產─洋香瓜行銷出去。

為行銷崙背洋香瓜，由崙背公所舉辦多年的「崙背洋香瓜文化節」，今年首度與農會結合，而農會為了行銷洋香瓜及「家香米」，不惜斥資大筆經費，提供120桌，有請名廚準備七菜一湯的洋香瓜與米食創意料理，唯恐供不應求，外加一千份魯肉飯（內含貢丸竹筍湯、鹵蛋、高麗菜），而公所則現場提供洋香瓜供民眾免費品嚐，桌桌一大盤洋香瓜，讓民眾看得到吃得到。

▲崙背洋香瓜節辦桌，座無虛席。（圖／記者郭春輝攝，2017.04.15）

15日上午，果然吸引大批民眾來到崙背國中旁現場逛市集，爭食免費洋香瓜，購買洋香瓜，上午十點多，距離開動時間還有一個多小時，120桌免費洋香瓜料理已座無虛席，主辦單位宣布「爆桌」。

無座位民眾紛紛到崙背國中側門提供魯肉飯場地大排長龍等待，在上午11時30分，魯肉飯場地及辦桌場地同步開動，數千民眾開始享用洋香瓜創意料理，大家吃得津津有味，開開心心。

▲民眾席地而坐，大啖魯肉飯。（圖／記者郭春輝攝，2017.04.15）

▲洋香瓜吃免驚。（圖／記者郭春輝攝，2017.04.15）

▲「吃在嘴裡、甜在心裡」吃洋香瓜趣味活動。（圖／記者郭春輝攝，2017.04.15）

當天的洋香瓜節，主辦單位也安排音樂表演，表揚模範母親及模範農民，其間穿插「吃在嘴裡、甜在心裡」、「論斤論兩猜謎」及老人會變裝走秀行銷洋香瓜等趣味活動，讓洋香瓜節熱鬧又有趣。

崙背鄉長李永茂及農會總幹事李麗華對當天大批民眾前來捧場，成功為洋香瓜行銷感到欣慰，列席的立委張麗善、劉建國等對地方行銷特產用心也表示肯定。