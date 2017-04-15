中廣停播惹議 NCC：多寬容1個月已仁至義盡NOWnews今日新聞 (2017-04-15 20:46)
中國廣播公司旗下中廣音樂網與寶島網昨（14）日，遭國家通訊傳播委員會（NCC）勒令於晚間12點停播，突如其來的命令眾人為之愕然，引發外界抨擊議論，對此NCC於今日表示，早在上月16日就該停播，如今寬容1個月，已經是「仁至義盡」。
由於中廣「終止遏制匪波任務」已在民國93年結束，現任負責人趙少康也在民國96年時曾承諾該網頻核配予他人後將無條件繳回，NCC於去年6月5日函告中廣，宣布主管機關將依法收回其全國性調頻，並將原頻核配給原民廣播電台、客家廣播電台使用，請之配合。
NCC原訂去年12月收回兩網頻率，但考量中廣處理聽眾權益保障、人員轉移等事宜，多給3個月處理期，原本預計今年3月宣告停播。NCC電台與內容事務處處長黃金益表示，原本中廣應該要在3月16日後就應將音樂網、寶島網停播，但後續仍沒有停止，顧及到原民、客家兩台即將開播，為避免頻率刊擾及考量電波秩序，因此昨天派專人送文至中廣，並直言：「NCC已再寬容1個月是『仁至義盡』」。
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