▲李翊君希望女兒先完成學業再考慮是否讓她進演藝圈。（圖／台視提供，2017.4.15）

「傳唱天后」李翊君，為時隔兩年的演唱會做足準備，透露演唱會將唱鳳飛飛經典歌曲，「鳳姊的歌很有魅力，以輕快居多，但我的歌十首有八首是被拋棄的歌，希望在演唱會回味這位巨星！」

李翊君回想學生時期，懵懵懂懂跟著劇校學姊去試音，接著就和唱片公司簽約、出道發專輯，但始終不懂為何公司選中又瘦又扁的她，最後自己苦苦追問下，老闆才坦承笑說：「因為妳年紀最小、可以簽最久啊！」她17歲出道至今，音樂之路一路順遂獲得不少肯定，但心中最感激的，是瓊瑤對她的信任。

▲李翊君上《台灣名人堂》接受專訪。（圖／台視提供，2017.4.15）

李翊君認為自己年紀輕輕，卻能將情感濃厚的歌曲詮釋得絲絲入扣，和從小被送進劇校訓練有關，「當時的教育方式是『不打不成器』，我每一年都在算還有多久可以畢業，像當兵一樣！」但劇校的嚴格，李翊君忍不住抱怨：「以前天天都想逃離學校，但我是公費生，退學就要賠錢增加家裡負擔，光想到這心就冷了！」對於從小就負擔家中生計的李翊君，她表示「不覺得這是負擔，我反而很開心我有這個能力扛起一個家。」

而李翊君與演員老公檢場育有一女，女兒香奈兒外型清新亮眼、音樂表現不俗，夫妻倆會反對她進演藝圈？對此李翊君說：「先完成學業還是比較好的！」透露自己不斷灌輸女兒「千萬不要覺得爸爸媽媽是藝人觀眾就會喜歡你，觀眾看的是你的才華不是你的父母！」更多訪談內容於16日晚上10點台視新聞台播出。