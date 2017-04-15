捐血一袋救人一命 彰化縣彰濱國際同濟會舉辦捐血活動NOWnews今日新聞 (2017-04-15 20:58)
捐血可以拯救他人性命，彰化縣彰濱國際同濟會，15日上午在鹿港鎮公所前廣場舉辦捐血活動，博得民眾的喝采，紛紛上捐血車響應，彰化縣長魏明谷說，捐血一袋，救人一命，大家都是抱持著回饋社會的心來捐血，在此他向在場大眾表達他的敬意與感謝，同時也鼓勵民眾捐血行善做愛心。
鹿港鎮長黃振彥表示，彰化縣彰濱國際同濟會長期以來熱心社會公益、關懷弱勢，這次舉辦捐血活動，鼓勵民眾捲起袖腕一起來捐血，讓病患在需要輸血時都能夠適時獲得奧援，用愛心讓更多需要幫助的人得以延續生命。
魏明谷表示，當病人失血需要血液時刻，如果醫院血液不夠，醫療技術再精湛，即便華陀再世也束手無策。像開刀時，要血液充足，醫師才有辦法去救病人，所以才會說「救人一命勝造七級浮屠」、「捐血一袋，救人一命」。
彰濱國際同濟會長李仲文表示，同濟會是「那裡有需要，就服務到那裡」。每次辦理公益活動時，全體會員都有著一致的目標，並展現熱情的支持與贊助，尤其對捐血公益活動的推廣與協助，均付出極大的心力。
李仲文說，看到這麼多的有愛心的朋友來捐血，心中真的是非常感動；所謂捐血一袋，如同救人一命，李仲文自己也挽起袖子，一馬當先，進行捐血；現場也有許多年輕的父母，帶著小朋友們一起到捐血車捐血，從小就給我們未來的主人翁做最好的示範。
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