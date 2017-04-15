荷蘭時尚品牌Scotch&Soda今年春夏流行趨勢走魔幻風格，主要以「天堂人間」為主題向喜愛的藝術家取材，重新塑造他們對仙境的印象。借鑒法國後印象派畫家Henri Rousseau，即使他從未親睹熱帶森林，也能繪出箇中的異國情調，以其天真純粹、平易寫實的角度，重現多姿多采的植物世界。

而2017年春夏Amsterdams Blauw牛仔系列則穿越1954年的伊豆大島 ─ 座落於日本海中央的火山島，本季大玩火山元素，獻出一系列暗淡的水洗和特殊手工效果。採用由熾熱熔岩凝固而成的珍貴石頭「lava tears」磨擦牛仔布料，綴以叫做「Apache tears」的一系列手繪圖案；火山石亦讓「Obsidian flow」和「Volcanic」水洗牛仔布籠罩在一片憂暗的綠色中。

品牌更推出三款以「Lava」為靈感的時尚牛仔褲，滿足一群布邊迷的需要︰「White ash」原色13安士日本布邊、黑色「Lava tears」彈性布邊及水洗「Blue magma」布邊。除了推出布邊牛仔褲外，更為衛衣和襯衫增添破補元素，經典黑色皮外套經重新改造後，與傳統騎士外套設計截然不同，再以LOT 22系列常用的型格銅牌作潤飾點綴。