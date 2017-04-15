大福彩開獎中央社 (2017-04-15 20:52)
（中央社台北15日電）第106030期大福彩今晚開獎，中獎號碼為18、25、15、32、05、03、08，特別號為13。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060415
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