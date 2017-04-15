今彩539開獎中央社 (2017-04-15 20:42)
（中央社台北15日電）第106090期今彩539開獎，中獎號碼22、15、24、19、28。3星彩中獎號碼329，4星彩中獎號碼1288。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060415
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