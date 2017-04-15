（中央社記者陳家倫上海15日電）台北市長柯文哲上任後第3次的雙城論壇預計6月底登場，相較前2次，今年消息來得早且明確。顯示面對當前兩岸關係，陸方更欲釋放積極訊號，以展現對兩岸民間交流態度不變。



柯文哲擔任台北市長後，已連續2年出席分別在上海、台北舉行的台北上海城市論壇（雙城論壇）。論壇今年輪到上海主辦，與過去相較，大陸此次未要求柯文哲再就「九二共識」進一步表態，舉辦時間也提前明朗化。



上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元表示，未要柯文哲進一步表態，不是大陸對台政治底線改變，而是柯文哲昔日談話中已經體現「兩岸同屬一中」。活動能延續，也是因為有這樣的「適當政治基礎」。



他說，柯文哲雖從未正面表述「九二共識」，但他曾說「尊重」與「了解」九二共識；更重要的是，柯文哲還曾提到，「我是台灣人也是中國人」。這兩個論述結合起來，基本反映「九二共識」的「兩岸同屬一中」核心意涵。



事實上，今年初就有消息傳出雙城論壇將續辦，且會提早至6月，但官方一直未對外證實，直至台北市副市長鄧家基3月27日到上海拜訪後，柯文哲4月12日在議會備詢時才鬆口，雙城論壇舉將於6月25日到27日前後舉辦。



緊接著，上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝又於4月14日赴台和柯文哲會面，雙方觸及雙城論壇細節，包括時間、地點等內容。柯文哲也說，想親自到上海參加雙城論壇。



目前看來，雙方都朝著舉辦的方向努力。



回顧2015年在上海登場的雙城論壇，柯文哲一開始遲未對「九二共識」表態，讓論壇能否舉辦多了不確定性。



直到柯文哲於2015年3月30日接受大陸媒體新華社、中央電視台、台灣中評社專訪時發表「一五新觀點」，其中提及「在既有政治基礎上」、「兩岸一家親」等詞彙。時任大陸國台辦發言人范麗青3月31日說，柯文哲的表態有利於台北市與包括上海市在內的大陸城市交流合作。



但台北市副市長周麗芳2015年5月拜訪上海後，上海市副市長翁鐵慧遲至7月30日才回訪台北，一度傳出台北上海雙城論壇觸礁。



隨後，柯文哲於2015年8月3日再接受大陸新華社、中央電視台、台灣中評社專訪表示，「九二共識是兩岸關係和平發展的基礎，我對這個立場表示了解和尊重。」



台北市政府和上海市台辦才在8月5日分別宣布，「2015台北上海城市論壇」將於當月17日至19日在上海舉行，柯文哲將親赴上海出席。



2016年雙城論壇輪到台北做東，於當年8月23日登場，但台北與上海直到活動前11天才同時宣布。再者，上海當時派出中共上海市委員會常委、統戰部長沙海林前來，沙海林的統戰部長身分，在台灣還引起不同看法。



盛九元表示，與前兩次雙城論壇的籌畫相較，這次的準備過程並沒什麼不同，台北、上海兩邊事先都有溝通，差別只在於是大力宣傳，還是透過各種管道，「這次就是官方管道的溝通」。



最近發生李明哲案，兩岸關係低迷，雙城論壇仍將循例舉行，盛九元說，有其「現實意義」。他認為，大陸藉此釋出積極的政治訊號和善意：只要有共同政治基礎、議題有助民生，大陸支持兩岸交流態度不變。1060415