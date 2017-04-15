假面試真行竊 警當日逮捕竊賊NOWnews今日新聞 (2017-04-15 20:26)
高雄市鼎山派出所於4月11日接獲報案指稱，轄內知名賣場二樓遭竊，計損失TC、SAMSUNG、OPPO等多款智慧型手機共16支(價值新台幣161002元)。專案人員立即著手調查，經調閱相關資料發現可疑犯嫌，查出犯嫌真實身分為林○彥(31歲、竊盜、毒品等多項前科資料)，當日下午立刻將林嫌查緝到案，順利起獲全部失竊手機，將林嫌移送法辦。
專案小組調閱資料發現竊嫌著紅白外套、深色長褲於手機櫃位附近徘徊，於10日23時許，非營業時間無人顧店之際撬開展示櫃，將櫃內手機一掃而空。逮獲竊嫌後，林嫌坦承因缺錢花用，故趁晚間潛入賣場犯案。林嫌膽大包天，竟在犯案之前假意至該店面試員工並探路，取得該店制服，並在晚間穿著制服潛入賣場藉此降低警衛戒心，方便犯案。
林嫌坦承犯案，法網恢恢疏而不漏，賣場人員也感謝鼎山所員警在當日就偵破本案，起獲全部贓物。全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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