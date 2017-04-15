▲夏于喬大展水嫩美胸代言內衣。（圖／記者陳明安攝，2017.4.15）

夏于喬15日出席內衣代言活動，化身「美胸女神」，辣秀32C美乳，大方秀出豐滿自信。二度性感代言內衣產品，被問及是否要先向導演男友林書宇報備？她笑說男友力挺自己的工作，雙方彼此信任，甜蜜放閃。

談到美胸秘訣，夏于喬表示選擇適合的內衣很重要，尤其是夏天，舒適涼爽的內衣可以減少女生胸部束縛和悶熱感。二度性感代言內衣，她笑說這是對自己的督促，讓自己不敢輕忽身材，會積極維持運動健身的好習慣。擁有32C美乳，她謙虛表示「我不敢說自己是胸部很大的女生，但我覺得，夠用就好！」

▲夏于喬大展水嫩美胸。（圖／記者陳明安攝，2017.4.15）

▲夏于喬秀性感不用先報備，和男友林書宇尊重彼此工作互相信任。（圖／記者陳明安攝，2017.4.15）

▲夏于喬笑稱代言內衣可以督促自己運動健身，維持完美體態。（圖／記者陳明安攝，2017.4.15）