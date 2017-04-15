夏于喬辣秀水嫩C乳 自豪豐滿「夠用」NOWnews今日新聞 (2017-04-15 20:27)
夏于喬15日出席內衣代言活動，化身「美胸女神」，辣秀32C美乳，大方秀出豐滿自信。二度性感代言內衣產品，被問及是否要先向導演男友林書宇報備？她笑說男友力挺自己的工作，雙方彼此信任，甜蜜放閃。
談到美胸秘訣，夏于喬表示選擇適合的內衣很重要，尤其是夏天，舒適涼爽的內衣可以減少女生胸部束縛和悶熱感。二度性感代言內衣，她笑說這是對自己的督促，讓自己不敢輕忽身材，會積極維持運動健身的好習慣。擁有32C美乳，她謙虛表示「我不敢說自己是胸部很大的女生，但我覺得，夠用就好！」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
OEO 藍牙．耳機 軟墊．Motorola 藍牙耳機．SONY 藍牙耳機．Beats 耳塞 耳機．DENON AH-C260 耳機．iphone 原廠耳機．nano 線控耳機．Glamour 耳機．膠囊 耳塞式 耳機．YAMAHA 耳機．藍芽耳機．Compact 耳塞式耳機．STAGE 耳機．Ericsson 藍芽耳機．無線藍牙話筒．藍芽 耳機 jabra．ALTEAM 耳機．note 耳機線．藍芽 運動 耳機．Seehot 藍牙耳機 SBS-036R．自動收線 耳機．Monster Beats 耳機．拉鍊 耳機．Sony 耳機麥克風．防丟 藍牙 自拍器．3.5mm 耳機孔塞．無線 藍牙 自拍器．頸掛 藍芽 耳機．TDK 耳罩式耳機
- 【OCTAVIA 真皮】貼身情人 軟式水洗牛皮肩背包(皇家藍)
- 【SKECHERS】跑步系列 Go Meb Speed 4(54101BLOR)
- 【SAUCONY】RIDE 9 LR 緩衝避震專業訓練鞋款(黑x麻灰)
- 【SCORPIO】類真皮超纖系列 1+1超值組(三色可選)
- IMPACT 怡寶標準型護脊書包-粉紫IM0050APL
- 北歐風米蘭達2.2尺五斗櫃- 67x40x122cm
- 日本直人木業-FREA原木生活四斗收納櫃
- 【MASTER】雙抽雙門複合式書桌-超值特賣(工作桌/書桌/辦公
- Promate trolleyPak-1 多功能背包行李箱
- 【adidas】STREET JAM 3(高筒基本款籃球鞋/B49510)
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
唐嫣不雅照瘋傳 疑遭偷拍「神祕三角」曝光【NOWnews今日新聞】
大久保麻梨子穿白紗出嫁 露美背甜吻台郎【NOWnews今日新聞】
白百何出軌首發聲 網友痛批「拿孩子當擋箭牌」【NOWnews今日新聞】
白百何早離婚！ 尪陳羽凡將「無限期」退出演藝圈【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》