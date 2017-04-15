以治癒漸凍人為目標 慈濟醫院與國璽幹細胞合作開發新藥NOWnews今日新聞 (2017-04-15 20:28)
「肌萎縮性脊髓側索硬化症」(Amyotrophic lateral sclerosis, ALS) 俗稱「漸凍人」症，是一種運動神經元退化性疾病，近年來世界各國ALS的發生率逐年上升，發病原因仍不明，只有約15%的病人可歸因於遺傳因素(SOD1, TARDBP, C9ORF72, ANG, FUS, OPTN, SETX等)，根據統計，全國每年約有460位左右的新增個案，年齡層主要分布在40~60歲，初診日後的3年內有很高的死亡率，目前只有延緩發病的藥物進行控制。
花蓮慈濟醫院與國壐幹細胞公司再度與慈濟創新研發中心研究團隊合作，雙方團隊將合作開發以嗅鞘細胞結合小分子藥物治療神經退化性疾病(漸凍人)的新藥，國璽主要以生產、管理、運送，提供嗅鞘幹細胞至慈濟醫院進行臨床試驗，林欣榮院長對於雙方的再度合作，相當有信心。
慈濟醫院林欣榮院長，在幹細胞治療腦神經病變領域，居全球領導地位，也是引領國內幹細胞臨床應用，開創臺灣將胚胎腦部神經幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人，全球第一位將自體周邊血幹細胞運用在腦中風治療臨床試驗的神經醫學專家，他不僅榮獲美國神經治療及再生學會最傑出獎殊榮，也獲頒美國發明家院士(National Academy of Inventors，NAI)、美國科學促進會院士(American Association for the Advancement of Science，AAAS)，他所帶領的研究團隊在幹細胞治療與研究領域，成果豐碩。
積極促進幹細胞科技應用與臨床醫學發展的國璽幹細胞，繼今年一月間委託花蓮慈濟醫院以自體脂肪幹細胞(ADSC)腦部移植治療陳舊性腦中風」第一期人體試驗研究計畫之後，將與花蓮慈濟醫院、慈濟創新研發中心研究團隊合作開發新藥。
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