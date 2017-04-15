【記者高金次新北報導】新北市新莊區中正路發生火警案，消防局於15日凌晨2時55分接獲報案後，立即派遣裕民分隊前往搶救，同仁並於3時03分抵達現場，進入起火戶後，火勢已由民眾自行撲滅。起火點為燃燒工作機台上之雜物，燃燒面積約為1坪方公尺。消防局指出，案火警發生於深夜時分，正值民眾熟睡時間，所幸屋主因火災住宅警報器於火災發生時，偵知到火煙而發出警告聲響才能起床查看到火警，也因為即早發現火災，趁著火勢還小時，自行以濕毛巾覆蓋後撲滅，有效撲滅火勢。該局說，近年來全國火災發生的類型，以建築物火災最多，佔所有火災比例約75%，以用途區分而言，獨立住宅約占44%，集合住宅約占17%，由此可知有61%以上的火災發生在住宅。據了解，本案屋主所使用的住警器係為本局住警器推廣政策的安裝戶，由裕民分隊針對區內家庭式工廠推廣住警器時所安裝，也因為本案民眾在住宅內安裝住警器，才能即時避免更大火災發生，守護民眾的生命與財產。消防局也呼籲:多一分預防準備，災害來臨時就少一分危害與損失。希望民眾都能夠安裝住警器，以提早偵知火災發生，避免生命危害與財產損失。圖文說明；新北市新莊區中正路凌晨民宅火警疑為燃燒工作機台上之雜物引發。（記者高金次攝）