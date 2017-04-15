新北守護安全「雞」不可失宣導安全主題登場大成報 (2017-04-15 18:09)
國內嬰幼兒童每年約有120件發生意外故死亡，以發生場域來說，居家就佔約64％，新北市近一周內就有2起嬰幼兒在睡覺時不慎意外發生，造成父母無可挽回的悲痛，新北市政府為提醒社會大眾及家長，隨時注意嬰幼兒童的安全，於15日在市民廣場舉辦「守護安全 雞不可失」兒童安全宣導活動，朱立倫市長表示，孩子是我們的寶貝與希望，照顧孩子讓他平安健康快樂的長大，是每個大人的責任。
新北市長朱立倫表示，市府每年都與靖娟兒童安全文教基金會合作兒童安全宣導活動，不管是在食衣住行育樂方面都要隨時注意嬰幼兒童安全，提醒家長建立正確的安全觀念，今年還特別增加有關防災的安全，透過現場的實地演練和宣導，讓大人和小朋友都懂得如何保護自己。
靖娟兒童安全文教基金會處長許雅荏表示，104年國內有123件嬰幼兒童意外死亡發生，以類別分析，交通事故最多，但以發生的場域來說，居家卻佔了64％，其中以墜落、跌倒佔了5成，其次是壓鍘、燒燙、窒息、中毒等，因此提醒家長務必注意一些潛在的危險因子，例如住在高樓的窗台，窗簾的拉繩等，都要妥善的收納管理。
活動現場佈置有「居家」、「交通」、「遊戲」、「人身」、「衛生」及「防災」等6大安全主題的實境模擬體驗空間，朱立倫市長與小朋友進入居家空間體驗。另有親子DIY教學、防身術教學等，提供安全小常識，希望多作一份的防範，以減少一分兒童意外事故的發生。
為協助父母發現孩子是否有發育遲緩問題，社會局並與新北市職能治療師公會合作，在現場布置跳圈、走平衡木和爬圓拱梯、夾衣架等遊戲，以做早療篩檢，公會理事長呂忠益表示，每個年齡的孩子發展都不一樣，例如2歲應該會爬樓梯，3歲應該會單腳跳，透過一些粗細動作的設計和操作，發現若有發育遲緩問題，則應進一步尋求評估鑑定。
社會局長張錦麗表示，守護每個孩子安全的機會都不可失，因此市府透過各協會、各發展中心，甚至協力廠商，以隨時提醒、宣導各項嬰幼兒童安全，讓孩子健康、平安、快樂的成長。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- FOCUS 原皮-文創手作系列 多功能三折長夾
- 羅絲美睡衣 - 點點蜜糖天使長袖褲裝睡衣 (粉紫色)
- 義大利BGilio 時尚鱷魚紋牛皮釦式中夾 - 駝綠橘1971.306-04
- MICHAEL KORS 鎖頭鱷魚紋皮革手提/斜背包(大/咖)
- GUCCI 亮澤彈性無袖長版上衣(黑色/M號)
- § Koala Bed § TENCEL 天絲床套乳膠薄墊︱超彈力支撐／5cm
- 《PERFECT‧理想》 鈦合金七層複合鋼炒鍋-40cm
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 紐巴倫 W530 復古 女鞋 低筒 運動
- 【台北濱江】西班牙伊比利豬霜降豬排8包(300g/包)
- 進階英語會話系列套書 (全6書) + LivePen智慧點讀筆
8歲童上網學開車 赴麥當勞買起司漢堡【中央廣播電台】
桃園溫州公園設施改造為恐龍親子公園【NOWnews今日新聞】
搭高鐵花55元逃票 卻因此付出13萬代價【NOWnews今日新聞】
柯文哲「誰跟他共識啊！」 朱立倫慘遭打臉【NOWnews今日新聞】
實施人工造雨奏效 石門水庫水位上升【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》