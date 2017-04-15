媽祖遶境城開不夜 北港警嚴密佈署大成報 (2017-04-15 18:13)
分局長李憲蒼表示，媽祖遶境進香參拜信眾很多，警方啟動高規格的維安警力投入遶境活動，神轎隊伍行進中，將依行程、地、時間實施局部交通管制措施，加強活動路線、場域防竊、防陣頭摩擦衝突，確保神轎遶境順暢、人車平安。
李憲蒼也指出，北港市區街道狹窄，媽祖出巡遶境及藝閣車隊遊街，致使大量人潮、車潮，影響交通秩序易滋生事故，籲請駕駛人及來參拜、觀光進香之旅客能多加配合，將車輛停放於高灘地，再步行進入北港市區，以避免車輛陷入遊街車陣中而擔誤時間。另避免擾民休息，晚上10時至凌晨6時禁止升空爆竹、電子炮，違者將依法取締。
圖說：北港警方針對遶境勤務逐一分析各處駐駕及炮贊地點，規劃安全維護佈署，以防民眾脫序行為。（記者陳昭宗拍攝）
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