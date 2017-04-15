【大成報記者心愚/臺中報導】台中市大肚區公所15日在磺溪書院舉辦考生祈福活動，由副市長張光瑤擔任主祭官，帶領來自大道國中等1500名考生，向文昌帝君敬獻「包高中禮」，並祈願希望雞年「雞來運轉」，同時祝福考生「開運祈福，萬試如意」。考生祈福活動為大肚區年度盛會，15日除張光瑤外，立委顏寬恆、市議員劉淑蘭、區長陳嘉榮與大肚區校長、里長等人也都共襄盛舉，帶領大道國中、沙鹿國中及報名考生，向磺溪書院五文昌帝君敬獻，由蔥燒包、狀元糕、粽子組合而成的「包高中禮」，並陪同考生向文昌帝君祈願，希望在雞年「雞來運轉」，祝福考生「開運祈福，萬試如意」。會後張光瑤也勉勵考生，只要考生誠心祈求、並且努力不懈的認真念書，一定可以獲得文昌帝君的護佑，開啟智慧、考試順利，展現實力。陳嘉榮表示，磺溪書院文昌帝君相當靈驗，每逢考季都會有許多考生前來祭拜，祈求金榜題名。今年除準備祈福卡，提供給莘莘學子們誠心寫下許願文字外，還特別設計考生祈福闖關遊戲，透過傳統益智性活動及祈福開智小遊戲，希望民眾能智慧宏開、勤勉向學。公所說，報名參加者可獲得好運文具1組，讓考生運筆如神、勝券在握，透過這次考生祈福儀式，也能使考生們增加信心、穩定情緒；因此「考生祈福活動」已蔚為大肚區年度盛會，不少外地民眾慕名而來，虔誠祈求文昌帝君護佑，學業進步、金榜題名。