【大成報記者心愚/臺中報導】為推動實驗教育，鼓勵多元、創新的教學發展，台中市政府積極輔導磊川華德福轉型，成為全國第一所由政府協助轉型成功的民辦民營實驗教育學校，15日舉行揭牌儀式，市長林佳龍期許台中成為最友善的實驗教育城市，將持續發展各種型態的實驗教育，讓教育選擇更多元開放。台中市致力推動實驗教育，在教育部修正發布「學校型態實驗教育實施條例施行細則」後，市府即協助過去因建築法規限制、無法申請設立為實驗教育學校的機構，獲得教學場域的適法性。日前教育局審查通過磊川華德福實驗機構轉型，成為全國第一所民辦民營的實驗教育學校，可以自行保管學籍、核發畢業證書，保障學生學習權及家長教育選擇權。磊川華德福15日舉辦揭牌儀式暨校慶活動，由市長林佳龍、市長夫人廖婉如、市府教育局長彭富源、國教署長邱乾國、立委張廖萬堅、市議員蔡雅玲、磊川華德福校長林玉珠、北區區長林啟正等人一同揭牌，見證歷史性的一刻。「磊川，生日快樂！」林佳龍表示，磊川華德福今天第一次可以名正言順稱為「學校」；在實驗教育三法通過之後，磊川華德福經市府協助，終於成為全國第一所民辦民營的實驗教育學校，可以自行保管學籍、核發畢業證書。他說，實驗教育不是先有法律、才有政策、因而產生學校讓孩子入學，而是先有勇敢的社會力走在前面，衝撞現有教育體制，政府才一步步承認實驗教育。如今實驗教育法制化之後可以造福更多人，讓家長及孩子們能自由選擇不一樣的教育方式；而體制內的學校也能吸收實驗教育的辦學經驗、產生競合關係，提升台灣整體教育環境水準。林佳龍指出，為打造最友善的實驗教育城市，台中市不僅開全國首例，設置「實驗教育研發中心」，未來還規劃以實驗教育為核心的複合式園區，提供更多理念教育蓬勃發展的空間。邱乾國表示，林佳龍在過去擔任立委時，即全力推動實驗教育法制化，期望在法律的保障下，讓孩子們適性選擇教育方式、也應用到原住民族教育上，使原住民文化獲得傳承及發展；經過多年努力，很高興實驗教育三法終於誕生，也讓磊川華德福成為第一所民辦民營實驗教育學校。張廖萬堅也提到，回顧15年艱辛的立法過程，實驗教育三法終於立法通過，磊川華德福終於被承認為學校，孩子可以拿到磊川的畢業證書，造福更多勇於讓孩子有更寬廣發展可能的家長及學子們。彭富源說，台中市一直以穩健、均衡發展的步伐，讓各類型的實驗教育都能得到政府適切協助；尤其在實驗教育三法通過後，台中市實驗教育中，公辦公營的已有東汴、中坑國小實施創新混齡實驗教育。而博屋瑪國小是全國第一所原住民族實驗教育小學，未來將陸續輔導包括海聲、善美真華德福、華德福大地等教育機構發展適合其需求類型的實驗教育，讓學生能選擇適性的學習場域，健全發展、多元學習。