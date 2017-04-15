中市東山路地下道填平工程 曾朝榮建議「輕質混泥土方式」 縮短施工期程大成報 (2017-04-15 18:53)
台中鐵路高架化後，沿線原有24處地下道有23處將填平，其中18處由鐵路改建工程局辦理。第一座豐原向陽地下道3月25日開工，30年歷史的北屯區東山路地下道，15日正式功成身退，進行填平工程。
曾朝榮表示，為地方發展，居民贊同東山路地下道填平，但施工單位鐵工局使用填土施工，民眾無法接受。曾朝榮說，鐵工局使用填土施工，遇到下雨將停工、再翻曬路面重新壓實，勢必延長工期，恐造成交通阻塞、不便，民眾罵聲連連。
曾朝榮指出，豐原區向陽地下道採用填土施工，因此遇到下雨就必需停工，延長工期造成民眾更多不便。他建議鐵工局改變填平工法，採用替代優良級配新興材料的控制性低強度回填材料CLSM施工方法，也就是使用輕質混泥土方式，藉早硬固特性確實掌握施工期，縮短施工期程，減少交通衝擊。
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