【大成報記者心愚/臺中報導】台中鐵路高架化後，北屯區東山路地下道填平工程，15日施工，但當地市議員曾朝榮發現，交通部鐵工局使用填土施工，遇雨將重新翻曬壓實土方，恐延長工期；他建議採用CLSM施工方法，縮短施工期限並兼顧施工品質，避免對民眾造成不便。台中鐵路高架化後，沿線原有24處地下道有23處將填平，其中18處由鐵路改建工程局辦理。第一座豐原向陽地下道3月25日開工，30年歷史的北屯區東山路地下道，15日正式功成身退，進行填平工程。曾朝榮表示，為地方發展，居民贊同東山路地下道填平，但施工單位鐵工局使用填土施工，民眾無法接受。曾朝榮說，鐵工局使用填土施工，遇到下雨將停工、再翻曬路面重新壓實，勢必延長工期，恐造成交通阻塞、不便，民眾罵聲連連。曾朝榮指出，豐原區向陽地下道採用填土施工，因此遇到下雨就必需停工，延長工期造成民眾更多不便。他建議鐵工局改變填平工法，採用替代優良級配新興材料的控制性低強度回填材料CLSM施工方法，也就是使用輕質混泥土方式，藉早硬固特性確實掌握施工期，縮短施工期程，減少交通衝擊。