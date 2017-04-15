【大成報記者心愚/臺中報導】台中市105學年度公私立中小學科學展覽會頒獎及科學教育園遊會，15日在國立自然科學博物館舉行開幕典禮，由市長林佳龍、副市長林依瑩及科博館長孫維新頒獎肯定學生創意；今年各校攤位皆以「創客」為主題，115個攤位全展現科學創意，饒富科學原理的活動也吸引大批家長帶著孩子到場同樂。林佳龍勉勵這些小小科學家充份發揮創客精神，快樂動手做、做中學，培養帶著走的能力。林佳龍表示，台中市每年都會舉辦科展比賽及科學園遊會，今年因應台中市國立高中職改隸為市立，參展作品除了原有的國中小組之外，再新增高中職組、擴大辦理，參賽件數高達564件，共選出國中小組27件及高中職組18件傑出作品，期待經過選拔後，可以在全國科展上展現亮麗成績。他也鼓勵參加科展的孩子們發揮「創客」精神，動手做、做中學，從小培養科學家精神，獨立思考、團隊合作，將想像透過現代科技實踐出來。他說，為普及創客精神，市府也推動結合VR虛擬實境、3D列印模型製作、Zenbo機器人互動、手做工具應用等課程的夢想行動車，讓孩子們即使在偏鄉，也能得到科學教育的資源。教育局指出，這次科展組別分為高中職組、國中組及國小組，各校報名踴躍，共計564件作品參賽。高中職組最佳團體獎為台中女中、台中一中、台中二中；國中組最佳團體獎為大雅國中、豐南國中、西苑高中國中部；國小組則由明道普霖斯頓小學、東大附小與台中教育大學附小獲選。教育局表示，今年科學展覽會評審團共選出國中小組27件及高中職組18件傑出作品，將於7月代表台中市到雲林縣參加第57屆全國科學展覽會。而各科專家經過複審後，都讚譽今年參展作品研究主題多具創意多元化、在地化、環保與趣味等特色，例如明道普霖斯頓盛小學生活與應用科作品—Cuica~鼓嘰鼓嘰，運用電、力與聲音的研究，以鐵罐、光碟片等物品，製作出一台自動演奏的巴西樂器—Cuica，展現科學創新與人文藝術美感的創客學習。四育國中化學科作品—品油論煮，是使用濾紙測量，輔以懸浮粒子測定儀，測出市售食用油品，於加熱至發煙點時，所產生的PM2.5，以了解油脂特性與適合烹煮的方法，研究方法極具創意；台中一中數學科作品--再探勾股鐵路網，則透過三維空間座標並實作出成品來展現鐵路網的實體模型，同時利用Geogebra軟體畫出3D立體模型、是最大亮點，且在作者持續不間斷的研究歷程中建立特有的數學模型(mathematical model)。教育局說，去年該局帶領中小學優秀隊伍參加全國科學展覽，獲得多項佳績；今年教育局特別編列科學教育活動經費，於全國賽前實施集訓一個月，並邀請學者專家針對作品優勢與缺失給予指導，讓參展學生持續精進研究。期望再次於全國科學展覽中大放異彩，呈現台中市科學教育的卓越成果。