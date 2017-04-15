（大成報記者林瑞明/台北報導）曼黛瑪璉2017春夏新品內衣發表會【穿的保養品 水嫩奇肌】於4/15(六)舉行，代言人夏于喬化身美胸女神親臨1F舞台及3樓曼黛瑪璉專櫃，擔任一日店長，獨家分享夏日簡單的雙重美胸保養。曼黛瑪璉2017春夏新品-穿的保養品水嫩奇肌，集結科技美肌材質-水潤白與獨家專利-勝利魔豎片，來自於日本化妝品美膚成份的水潤白材質，萃取深海魚子與海藻胺基酸脂，具潤澤保濕肌膚效果，同時有平滑柔順的手感，為對抗夏日悶熱的不適，貼心將涼感木醣醇成分織入纖維提高肌膚散熱，為夏天帶來涼爽感；勝利魔豎片首創3道黃金比例側推車縫技術，搭配三層不同強度布料之循序加壓力道，漸進式平順背部線條，修飾多餘贅肉，春夏升級運用Power Net高彈力材質，加強穿著穩定性，側推美型更加分；「微笑雙弧」以舒壓凹槽織法車縫雙弧鋼圈，內側接觸面使用超細纖維，溫柔貼合肌膚，可舒緩直接壓迫於胸部的壓力，輕柔按摩胸部讓女人胸型更為集中豐挺、往內聚攏，利用罩杯內側螺旋側邊壓設計加強肩把提托力道，完整包覆不聽話的小肉肉，解決副乳困擾，胸型愈顯飽滿，完整包覆不緊繃，一件內衣三重享受，讓女人隨時隨地輕鬆保養！穿的保養品水嫩奇肌運用大朵花卉蕾絲，搭配鏤空網底襯托，呈現花紋細膩且薄透感，詮譯輕盈透氣的內在美。「穿的保養品 水嫩奇肌」搭配有四種配褲：中腰三角棉褲、低腰三角褲、低腰平口褲及高腰三角修飾褲。顏色除了廣告色桃花粉，並有星塵藍、雅緻綠及星空灰等色，充分展現春夏的浪漫，穿上即可優雅變身。活動當天至3F曼黛瑪璉專櫃出示與Model合照，免費兌換精美好禮乙份，消費曼黛瑪璉正品全面9折後，滿3000元再現抵300元，滿5000元再現抵600元；還有獨家滿額大方送，單筆消費正品滿3,500元贈送粉漾菱格束口化妝包！另配合統一時代百貨台北店美人節人氣商品折扣5折起，千萬不要錯過更多的好康優惠，詳細活動內容請洽統一時代百貨台北店3F曼黛瑪璉專櫃02-27221477。