【大成報記者心愚/臺中報導】台中高工學生參加「全國高級中等學校技藝競賽」大放異彩，共有包括何其霖等6位學生獲得金手獎，他們將於16日啟程前往德國斯圖加特，進行為期14天的參訪，走訪德國工廠和學校，見習德國師徒制的紮實基本功。而學生們都很期待這次出訪，希望能學習到德國完美的精神並開拓視野，返國後也將辦理成果發表會。台中高工校長黃維賢表示，6位學生都很優秀，且多位皆已確定保送國立科大。市府教育局透露，這次參訪行程，學生們將到FFG友嘉集團艾斯林根MAG(IAS廠)，透過德國師徒制學習，由德國的業界師資親自訓練學生，按部就班地完成一項精美的企業成品，並到氣動自動化巨擘FESTO廠，結合精密電機工程與電子科技，成為世界精湛工藝的的先驅Bosch公司，超精密加工技術FFG Pfiffner廠、客製化工具機FFG Hessapp廠與居世界量測技術領先地位的Renishaw公司參訪，同時深入德國豐富文化資產中，瞭解企業如何從傳統進入創新、進而永續經營。此外，學生們也將參訪2013世界最佳圖書館－斯圖加特市立圖書館、Benz汽車博物館，以及WeberHaus綠建築園區，讓學生體驗與學習德國工藝新穎設計與創意巧思；學生見學回國之後將辦理成果發表，並攜回各自製作的成品，展現這次德國見學成果。為辦理這次德國見學，學校特別派出4位師長先行探勘與路線安排，於3月29日至31日舉辦見學團行前學習課程。黃維賢指出，未來將要結合新課綱與課程，讓師生自由選修相關課程，並安排國外見學等體驗課程，增加學生國際視野。黃維賢說，這次前往德國的學生都非常優秀，其中，何其霖同學獲得電機科室內配線職種全國第一名，已經確定保送台北科技大學就讀；另張詩泓同學獲得土木科測量職種第一名，已經確定保送雲林科技大學就讀。教育局表示，期許學生們這趟德國見學之旅，能為自己與台灣教育帶回最精湛的工匠精神與態度，為自我技術提升注入創意與巧思，更能打開國際視野與提升自我實習技能；未來也將進行技能深化研習與職場體驗等各種參訪活動，讓技職教育與國際接軌。教育局指出，該局落實完善技職教育，積極推動「青年希望工程」，以產學訓用為主軸，整合跨局處資源，建置產學訓用人才培育資訊管理系統，並成立產學媒合中心擔任產學媒合窗口；加上今年國立高中職改隸市立後，有助於整合12年國教資源，市府做為產學界聯繫平台，將藉由一條龍的方式串連各教育階段，緊密整合學校資源及在地產業人才需求。其中，媒合國中技藝專班與台中高工、勤益科技大學簽訂1+3+4人才培育計畫，培養及訓練冷凍空調人才，於106學年度教育局輔導核定台中高工成立冷凍空調專班，並補助相關開班經費，預計招收38位學生；教育局希望技職教育能提供產業界優質的技術人力，並達到畢業即就業目標，同時兼顧學生升學進路及技職教育務實致用的教育宗旨，期望完善在地產業人才需求，並提供優質的就學、就業及生活環境。