【大成報記者心愚/臺中報導】1歲10個月大徐姓小妹妹出自高風險家庭，因父母不願照顧，於今年3月受社會局緊急安置，3月20日後即陸續因腸胃型感冒多次就醫，4月12日因抽搐僵直、意識不清楚住進加護病房。對於家屬提出保母可能虐兒，市府社會局長呂建德表示，不排除任何可能性，將以幼兒最佳利益為考量，本著勿枉勿縱的立場，函送地檢署請檢察官查明真相，若保母確實涉及虐待幼兒，決不寬貸。







呂建德指出，徐小妹來自高風險家庭，今年3月3日因父母失和，母親離家處走表示不願再照顧徐小妹，並向高風險服務社工通報；而徐父也要求社工將小朋友帶走。社會局考量徐父經濟及情緒狀況不穩定，擔心有攜子自殺之虞，基於幼兒最佳利益考量，便於當日緊急安置。







由於徐小妹本身為早產兒，有發展遲緩與走路不穩的狀況，因此社工於安置期間皆每週探視、但無發現異狀；於3月20日轉換保母後，持續出現發燒、嘔吐、腹瀉情況，並陸續前往豐原醫院等醫院或診所就醫，經就醫評估為腸胃型感冒，並持續服藥；至4月12日下午，徐小妹出現四肢抽搐僵直、意識不清楚的狀況，經緊急送醫住進加護病房，疑似有嬰兒搖晃症狀況，可能為外力所造成。







呂建德強調，社會局目前持續與醫院連繫關切徐小妹病情，對於家屬提出保母可能涉及虐兒，該局不排除任何可能性，一定會站在幼兒的最佳利益，本著勿枉勿縱的立場；而該案下週將送地檢署調查，請檢察官查明真相，若確實涉及虐待幼兒，決不寬貸。