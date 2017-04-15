竹山高中美術班畢業展 展現驚人創作力大成報 (2017-04-15 19:11)
竹山高中多年來致力於推廣美術教育，集集也有不少藝術人才畢業於竹山高中美術班，集集公所也曾邀學生來集集參與社區公共藝術創作，因而集集鎮長陳紀衡特別在學生畢業前夕邀請學生來集集展覽。今天舉辦畢業成果展開幕茶會，陳漢銘校長、學生家長、地方嘉賓等親臨現場為同學們加油。
本屆美術班畢業展以「阿迪斯○兜」為主題，即「Artist」之意，同時也蘊涵三年前，26位同學因緣聚會，「兜」聚結緣在竹山，一起修習美術，朝著成為藝術家的夢想前進。竹山高中表示，學生為了實現成為藝術家的夢想，雖然平時揹負著沈重的課業壓力，卻仍都設法挪出時間創作，尤其是這次畢業展覽，從策劃、聯繫、茶會辦理、彙集畫冊等各項事務，都由畢業生一手包辦，所有成員不眠不休趕製作品，全力以赴，只為呈現三年來最好的學習成果，為高中生涯畫下美好句點，值得掌聲鼓勵。
本次展出作品充滿結合生活經驗、鄉土情懷、文化保留等社會議題創作，其中不乏有許多全國學生美術比賽得獎作品，如畢業生劉峻宇的創作「流光似水」，發想來自文學巨擘馬奎斯的《百年孤寂》，他描繪自己在水中各種時期的容貌變化，又以超現實手法呈現光陰流轉的意象；另一位同學廖庭榆則以作品「想念的季節」打動人心，以祖孫割竹筍的記憶，來呈現對祖母養育的感念，並將把該幅畫獻給祖母留念；還有一位來自集集的畢業生黃佩妤，則以「豫」表達三年來的求學心境，內心的煎熬與喜樂交織。
陳紀衡鎮長表示，這次的學生畢業展都相當有大師級的水準，很開心校方願意帶學生來集集展出，相信能為民眾帶來豐富多元的藝文體驗，歡迎各界蒞臨參觀、指導。
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