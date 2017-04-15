當年妹子還是純天然的！這十年中，你想都不敢想的變化北京新浪網 (2017-04-15 20:00)
？ ？十年時間看起來很長，但其實也就一眨眼的功夫。但十年時間卻可以改變很大東西，有些改變是好的，也有些改變是不好的。今天小編就帶大家來回憶一下，我們這十年時間里都經歷了哪些變化，我們又都得到了什麼？失去了什麼？
？ ？十年前一說美女基本都是天然的，單純天真！
？ ？現在的美女大多都是人造的。網紅很多，不是整容就是美圖！美女只活在朋友圈。
？ ？十年前男女青年戀愛都通過書信傳達情意。
？ ？現在，真愛難覓，每個人對於愛情都很隨意。情人都是微信搖出來的。
？ ？十年前，超女快男紅遍了大江南北。
？ ？現在的，大家聊得都是八卦醜聞！
？ ？十年前，人們出去玩的時候，都是和風景合照。
？ ？現在的人出去玩都是自拍照，各種嘟嘴大眼睛，各種美顏和濾鏡。
？ ？十年前還沒有智能手機。同學多是小靈通和鍵盤機，好點是功能機。
？ ？現在的手機都是智能機，蘋果手機更是街機了，人手一把蘋果 看著就腎疼。
？ ？十年前的同學聚會，大家都是聚在一起聊天。走家串門，說不完的情誼。
？ ？現在的同學聚會同學聚會就是唱歌吃飯，大家都在玩自己的手機。
？ ？十年前學生爭相扶老人過街，作文必寫。
？ ？現在的老人摔倒了都沒有人敢扶，怕是碰瓷的。
？ ？十年前的春節年味還很濃放鞭炮，收紅包。。
？ ？現在過年，每個人都在玩自己的手機，雖然也收紅包。
？ ？十年前，鄰里關係都很好，誰家有什麼吃的用的，總會跟鄰居分享！
？ ？現在，鄰里之間都互不認識。
？ ？十年前，很多人還都在用台式機。又大又笨重。
？ ？現在的人大多都用上了筆記本電腦越來越薄，屏幕越來越大，帶著就走。
？ ？十年前 一個手機只能存200條簡訊。手機裝滿了幸福！恨不得讓手機內存再大點！
？ ？但是現在的手機可存無數條簡訊的手機，但是人們的幸福感反而降低了。
？ ？以前，大家會選擇獨處，一個人看書可能更好。
？ ？現在，看電子書就不錯了，更多的人選擇讀圖……
？ ？總結完后想想，十年前還沒有淘寶沒有支付寶沒有手游直播……
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