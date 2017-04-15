（中央社記者程啟峰高雄2017年4月15日電）南部反空污大聯盟今天於台電大林廠前成立，提出台電大林廠禁燒生煤等訴求；高市環保局則說，反空污立場與所有市民一致，但空氣污染改善絕非一蹴可及，需要市民一起努力。



「南部反空污大聯盟」召集人陳椒華表示，南部久旱不雨，PM2.5居高不下，從去年10月到今年3月，長達半年，南高雄小港、大寮及北屏東、潮州測站的PM2.5半年平均值皆高於40微克/平方公尺，小港測站的平均值最高，達53.3微克/平方公尺，顯示臨海、林園工業區的工業污染已超過環境涵容能力，要求台電大林廠禁燒生煤減污。



守護大林蒲六里遷村權益自救會會長林義德說，針對市府大林蒲普查，今天沿海6里民眾紛站出來參加台電大林廠禁燒生煤抗爭，並提出反對高雄市府強行遷村普查。



他認為，這是個「大黑箱普查」，普查結果將是錯誤資訊，居民絕不同意，自救會將行文行政院，反對這項「黑箱普查」。



高市環保局隨後發布新聞稿說，台電大林電廠更新改建案在效率提升、先建後拆、加嚴標準及排放不增量等4大環保要求主軸下，正式商轉後，預估硫氧化物排放量2884噸/年，氮氧化物4650噸/年，粒狀物256噸/年，低於民國99年環評審查結論承諾量。



環保局又說，高市細懸微粒濃度在市府努力下，民國102年至105年改善幅度達32%；市府反空污立場與所有市民一致，但空氣污染改善絕非一蹴可及，管制措施要循序可行，也需全體市民一起努力，才能讓全市空氣品質獲得更快速的改善。