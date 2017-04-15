反空污大聯盟 訴求台電大林廠禁燒生煤中央社 (2017-04-15 20:05)
（中央社記者程啟峰高雄2017年4月15日電）南部反空污大聯盟今天於台電大林廠前成立，提出台電大林廠禁燒生煤等訴求；高市環保局則說，反空污立場與所有市民一致，但空氣污染改善絕非一蹴可及，需要市民一起努力。
「南部反空污大聯盟」召集人陳椒華表示，南部久旱不雨，PM2.5居高不下，從去年10月到今年3月，長達半年，南高雄小港、大寮及北屏東、潮州測站的PM2.5半年平均值皆高於40微克/平方公尺，小港測站的平均值最高，達53.3微克/平方公尺，顯示臨海、林園工業區的工業污染已超過環境涵容能力，要求台電大林廠禁燒生煤減污。
守護大林蒲六里遷村權益自救會會長林義德說，針對市府大林蒲普查，今天沿海6里民眾紛站出來參加台電大林廠禁燒生煤抗爭，並提出反對高雄市府強行遷村普查。
他認為，這是個「大黑箱普查」，普查結果將是錯誤資訊，居民絕不同意，自救會將行文行政院，反對這項「黑箱普查」。
高市環保局隨後發布新聞稿說，台電大林電廠更新改建案在效率提升、先建後拆、加嚴標準及排放不增量等4大環保要求主軸下，正式商轉後，預估硫氧化物排放量2884噸/年，氮氧化物4650噸/年，粒狀物256噸/年，低於民國99年環評審查結論承諾量。
環保局又說，高市細懸微粒濃度在市府努力下，民國102年至105年改善幅度達32%；市府反空污立場與所有市民一致，但空氣污染改善絕非一蹴可及，管制措施要循序可行，也需全體市民一起努力，才能讓全市空氣品質獲得更快速的改善。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
矽膠 手機 保護套．三星 Note3 手機保護套．手機 保護套 L22．手機 保護套．Galaxy s2 手機保護套．A7 手機 保護套．Sony Z 手機保護套．Vacii Haute 手機保護套．HTC WILDFIRE 手機保護套．iphone 5 手機保護套．MOFI 手機 保護套．Htc m7 手機保護套．皮革 手機 保護套．iPhone 4 手機保護套．iPhone4 手機 保護套．果凍 手機 保護套．手機保護套．IPHONE 手機 保護套．手機保護套 sony xperia．三星 手機 保護套．ZenFone6 手機 保護套．NOTE3 手機 保護套．z2 手機 保護套．變形手機 保護套．htc 手機保護套
為什麼？炒股順勢而為也賺不了錢？股市套路深似海【北京新浪網】
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
法國大選倒計時： 如棄權率高企 勒龐仍可能獲勝【北京新浪網】
林憶蓮《歌手》奪冠無懸念【北京新浪網】
隱形眼鏡沾水會有多嚴重的後果【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》