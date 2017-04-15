（中央社記者邱柏勝台北2017年4月15日電）農委會防檢局表示，雲林縣檢出蝙蝠新型麗沙病毒，有人畜共通感染風險，呼籲民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會，並帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗。



防檢局表示，農委會家畜衛生試驗所於4月12日接獲屏東科技大學初篩實驗室，轉送民眾送檢來自雲林縣斗六市的死亡東亞家蝠1隻；畜衛所於14日檢驗結果，經核蛋白基因比對與去年首次在台南檢出之新型麗沙病毒屬基因型相似性高達98.7%，同屬一新型麗沙病毒。



防檢局指出，麗沙病毒非法定動物傳染病，但有人畜共通感染風險，已通報衛福部疾病管制署共同防範。本案為第2次於蝙蝠確診麗沙病毒陽性案例，已請蝙蝠學會加強發現地點的傷亡蝙蝠採樣及疫情調查，並請雲林縣動植物防疫所加強該區域的犬貓狂犬病疫苗注射，呼籲民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會。



防檢局說明，麗沙病毒共有14種基因型，狂犬病病毒rabies virus（RABV）為第1型麗沙病毒，本次檢出非屬狂犬病病毒。經進一步分析該病毒與Irkut virus（IRKV）相似度最高僅79.0至80.6%。



畜衛所自民國98年起即開始監測蝙蝠麗沙病毒，迄今止共檢測蝙蝠腦組織461件、血清109件，平均每年監測60餘件。該病毒目前沒有人類感染的案例，而本病例東亞家蝠為台灣中低海拔地區分布最廣的蝙蝠物種，為食蟲性蝙蝠，主要棲息於樹洞、樹皮裂縫或建築物中，屬於群居型的蝙蝠，請民眾避免接觸以保障安全。



防檢局表示，該案麗沙病毒與狂犬病病毒為同一親緣群麗沙病毒，文獻指出施打狂犬病疫苗可以產生交叉保護效果，再次籲請民眾應遵守「二不一要」：不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物，要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗。如遭蝙蝠咬傷時，應立即就醫評估施打疫苗等必要處置。



如發現需救傷的蝙蝠，請通報各縣市政府動物保育單位或蝙蝠學會的後送站處置；如有救傷死亡、或已死亡蝙蝠，或死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，切勿自行處理。