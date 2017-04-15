▲彰化縣長魏明谷為培英國小舉行93週年校慶藝文園遊會暨英語村等設施啟用典禮剪綵，頒獎表揚各項競賽表現優異的學生。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.15）

彰化縣和美鎮培英國小15日上午在校內舉行93週年校慶藝文園遊會暨英語村等設施啟用典禮，彰化縣長魏明谷、培英國小校長施舜馨出席，魏明谷除了祝福培英國小93歲生日快樂之外，也期望英語村等設施啟用後，能夠帶給全校師生一個更優質的學習環境。

魏明谷表示，彰化縣政府投入很多資源在校園，比如太陽能種電、電子圍籬、圖書設備等硬體的更新與添購等，期望縣府成為學校的後盾，讓學生在優質的環境中認真學習。

▲彰化縣長魏明谷為培英國小舉行93週年校慶藝文園遊會暨英語村等設施啟用典禮剪綵，頒獎表揚各項競賽表現優異的學生。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.15）

魏明谷說，教育為國家的根本，彰化縣政府補助培英國小電子圍籬30萬元、培英館的冷氣100萬元、遊戲設施50萬元、多功能舞台、司令台和校園整地150萬元，另外還有單槍投影設備更新，以上共計330萬元，透過縣府整建教育設施計畫之挹注，使培英國小校園展現新風貌。

▲彰化縣長魏明谷為培英國小舉行93週年校慶藝文園遊會暨英語村等設施啟用典禮剪綵，頒獎表揚各項競賽表現優異的學生。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.15）

培英國小今年創校93周年，學校這周舉辦系列活動，首先是「夏卡爾在培英」的藝文展在培英館開幕，由每位學生擔任解說員；然後是「培英小鐵人」在社區進行，校長、老師全程親自陪著畢業生完成路跑3公里的考驗，學生允文允武。