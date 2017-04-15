▲中市公私立中小學科學展覽會頒獎及科學教育園遊會，林佳龍勉勵小小科學家充分發揮創客精神，快樂動手做。（圖／記者柳榮俊攝2017.4.15）

台中市105學年度公私立中小學科學展覽會頒獎及科學教育園遊會，今(15)日在國立自然科學博物館舉行開幕典禮，由市長林佳龍、副市長林依瑩及科博館長孫維新頒獎肯定學生創意；今年各校攤位皆以「創客」為主題，115個攤位均展現科學創意，吸引家長帶著孩子到場同樂。林佳龍勉勵這些小小科學家充分發揮創客精神，快樂動手做、做中學，培養帶著走的能力。

林佳龍表示，台中市每年都會舉辦科展比賽及科學園遊會，今年因應台中市國立高中職改隸為市立，參展作品除了原有的國中小組之外，再新增高中職組，擴大辦理，參賽件數高達564件，共選出國中小組27件及高中職組18件傑出作品，期待經過選拔後，可以在全國科展上展現亮麗成績。

▲南屯鎮平國小現場攤位，展現科學創意，饒富科學原理的活動。（圖／記者柳榮俊攝2017.4.15）

▲鎮平國小「嘴上功夫」，是利用「白努力原理」，讓在場闖關者將保麗龍球從第一個杯子吹進第二. 三個杯子內，非常有趣。（圖／記者柳榮俊攝2017.4.15）

他也鼓勵參加科展的孩子們發揮「創客」精神，動手做、做中學，讓孩子從小培養科學家精神，獨立思考、團隊合作，將想像透過現代科技實踐出來。市府也推動了結合VR虛擬實境、3D列印模型製作、Zenbo機器人互動、手做工具應用等課程的夢想行動車，讓孩子們即使在偏鄉，也能得到科學教育的資源。

南屯鎮平國小現場攤位，「嘴上功夫」，是利用「白努力原理」，讓在場闖關者將保麗龍球從第一個杯子吹進第二. 三個杯子內，非常有趣，展現科學創意，饒富科學原理的活動，吸引大批家長帶著孩子到場同樂。

教育局表示，今年科學展覽會評審團共選出國中小組27件及高中職組18件傑出作品，將於7月代表台中市到雲林縣參加第57屆全國科學展覽會。各科專家經過複審後，均讚譽今年參展作品研究主題多具創意多元化、在地化、環保與趣味等特色，例如明道普霖斯頓盛小學生活與應用科作品—Cuica~鼓嘰鼓嘰，運用電、力與聲音的研究，以鐵罐、光碟片等物品，製作出一台自動演奏的巴西樂器—Cuica，展現科學創新與人文藝術美感的創客學習。

教育局也說，去年教育局帶領中小學優秀隊伍參加全國科學展覽，獲得多項佳績，今年教育局特別編列科學教育活動經費，於全國賽前實施集訓一個月，並邀請學者專家針對作品優勢與缺失給予指導，讓參展學生持續精進研究，期望再次於全國科學展覽中大放異彩，呈現台中市科學教育的卓越成果。