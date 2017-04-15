Angelababy是個出了名的遊戲迷，我們經常能在新聞上看到她玩遊戲的報導。既然這麼喜歡玩遊戲，那麼Cosplay肯定也是有所涉獵的啦！今天我們就一起來看看那些年Angelababy的COS美圖，看看教主夫人都喜歡COS哪些人物和職業！