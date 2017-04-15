在《龍珠：超》動畫新章「宇宙生存篇」里，悟空需要招攬10位隊友，其中便包括了龜仙人。針對很多觀眾質疑由於戰鬥力過度膨脹導致劇情可能出現設定崩壞，以及龜仙人登場作用的問題，宇宙生存篇的新製作人櫻田博之對此進行了答覆。

考慮到宇宙生存篇的「力之大會」集合了來自各個宇宙的強力戰士，因此這場戰鬥顯得更加激烈。加上比賽規則是80人的大型團隊戰，並且失敗的宇宙就會被全王消滅，因此比賽危機四伏，絕對不能小覷。在這樣的情況下，悟空居然找到了戰鬥力墊底的龜仙人，以及身為地球人的克林加入戰隊，難道他想讓自己的老師和同門師兄弟送人頭嗎？

得知很多觀眾有著「戰鬥力大幅膨脹之下，龜仙人和克林有什麼用」，以及「普通的地球人真的能夠面對全宇宙的強敵嗎」等問題，擔任宇宙生存篇新製作人的櫻田博之先生接受了日本網站「mantan-web」的採訪，向粉絲們解答了部分困惑。

龜仙人難道很強嗎？

從宇宙生存篇的宣傳海報可以看到，第7宇宙的代表有悟空、悟飯、貝吉塔這些主要戰力，除此之外居然還有沉寂已久的龜仙人？為什麼這種宇宙級別的重要比賽會讓戰鬥力很低的地球人上陣？儘管龜仙人曾為譽為「最強」，但他一直隱居在海島上，並且即使在復活的弗利薩率領大軍入侵時龜仙人也參與了抵抗，但由於年老體弱，他的表現卻並不活躍……

過度膨脹的戰鬥力與龜仙人看似非常不搭調，以至於有觀眾發出了「龜仙人真的能上場作戰嗎」這樣的疑惑。不過櫻田先生對此並不認可，在採訪中他提到「龜仙人難道不強嗎？對於龜仙人和克林來說，他們或許會以『另一種形式』活躍在賽場上，此外還比如悟飯能否重拾戰鬥的直覺，這些都是鳥山老師經過奇思妙想之後對成員們進行的組合，它們將構築成宇宙生存篇的看點。不過宣傳圖上的畫面是全員到齊的嗎……這裏也請大家多多期待」。（言外之意是第7宇宙戰隊或許還會新增其他成員？）

力之大會的規則是在限定時間內各隊進行混戰，結束時殘餘人數最多的隊伍即為獲勝。由於場地原因，比賽期間無法使用舞空術等飛行技能，因此頭腦戰也是力之大會必不可少的要素。既然在力量上比不過悟空，那麼龜仙人和克林或許會在這個方面有著大幅活躍的一面。

櫻田先生還提到：「人氣角色們組成隊伍進行戰鬥，並且各個宇宙的強力戰士都將出賽，哪些人會成為參賽選手，他們會有什麼表現，這些都令人非常期待。在《龍珠》原作連載的時候，它曾是世界最高級別的戰鬥動作類型漫畫，並且跨越了語言、年齡和時代，即便放在現在也魅力出眾。現在到了宇宙生存篇，我們也想打造出怦然心動、熱血沸騰的感覺，並呈現與原作相同的魅力。從現在開始，宇宙生存篇的故事將繼續壯大，請大家盡情享受火熱戰鬥場面的樂趣。」

鳥山明老師提供的靈感

關於宇宙生存篇這一宏大新章誕生的初衷，櫻田製片人說道：「在與鳥山老師商量著接下來的新篇章該如何設計時，從老師那裡獲得了故事的提案，經過進一步商討之後將故事的骨架豐滿起來，漸漸膨脹形成完整的劇本。」而當提到宇宙生存篇讓各個宇宙的代表全部登場，全員共計超過100人時，櫻田先生表示「製作現場真的很辛苦」，畢竟要設計這麼多新角色可不是一件容易的事情。

目前，《龍珠：超》動畫里的具體階層排布是這樣的：全王位列所有12個宇宙的頂點，掌管著每個宇宙的排位和生殺大權，而悟空所在的第七宇宙則居於倒數第二名。如此看來，在這之上的其他宇宙必然有著更為強大的戰士，那麼當他們登場后，戰鬥力數值會不會進一步膨脹直到爆表，甚至給故事帶來破綻？

對此櫻田製片人這樣回答：「在這之上還有更強的存在！這種令人驚訝的地方可能就是《龍珠》的特有風格了，在新系列開始的時候，我或許考慮過接下來的發展該怎麼辦？但鳥山老師克服了這個難題。這次的力之大會規模同樣非常宏大，但我們並不擔心戰鬥力膨脹的問題，並且在此之後可能還會誕生現在的我無法想像的世界，至於那些擔憂（指戰鬥力膨脹方面）不是也能被突破掉嗎？」