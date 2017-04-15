遊戲有問題，玩家向開發商提意見，作為開發商來說，應該是好好接受才對。不過也總有開發商想和玩家正面硬剛一波。

《穿牆先生（Mr.Shifty）》是Switch上的獨立遊戲，同時也有PC版本登陸了Steam商店。從官方公佈的宣傳視頻和Steam上玩家評價來看，遊戲其實還算不錯。不過在Switch版本上，卻存在這比較嚴重的掉幀問題。因此有一個準備買遊戲的玩家在推特上，向開發者Team Shifty提問，「有著修復Switch版幀率問題的計劃嗎？看油管視頻太糟心了。」

玩家和開發者之間的問答

結果開發者回答：「我們正在做我們能做的，遊戲在平台上仍處於早期版本，要知道就連《塞爾達》都有幀率問題。」這個回答讓這名玩家不太滿意，說道「本來我是非常想買這個遊戲的，但是幀率問題讓我放棄了」。結果開發商回復到：「那兒有Steam版本。」

開發商的回答讓許多玩家感到惱火

這個回答就顯得有些很不負責任了，這讓一些玩家們感到惱火。為此遊戲發行商tinyBuild的CEO Alex Nichiporchik專門站出來，在Reddit論壇上發帖，為開發者說出這樣的話道歉，表示是自己這方面的溝通沒有做好，並承諾會儘快推出修復補丁。