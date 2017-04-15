來源：阿里雲

4月14日，境外黑客組織公開了一份包含多個Windows遠程漏洞利用工具的機密文檔。

為確保雲上用戶的業務安全，阿里雲在4月15日早上九點半發佈了漏洞公告及修補措施。

一、影響範圍：

已知受影響的Windows版本包括但不限於：

Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、Windows Vista、Windows 7、Windows 8，Windows 2008、Windows 2008 R2、Windows Server 2012 SP0；

二、排查方式

本次曝出的工具利用SMB服務和RDP服務遠程入侵，需要確認伺服器是否對外開啟了137、139、445、3389埠。

排查方式如下：

外網計算機上telnet 目標地址445，例如：telnet [IP] 445

三、修復措施

1、微軟已經發出通告 ，強烈建議更新最新補丁；

2、阿里雲控制台發佈一鍵修復工具

如果您業務上沒有使用137、139、445埠，可登錄[ECS控制台]-[安全組管理]-[規則配置]使用工具一鍵規避此漏洞風險；

3、使用安全組公網入策略限制3389遠程登錄源IP地址。

務必確認137、139、445埠使用情況，根據業務需求配置訪問控制。

我們將持續關注該事件的後續進展。

如有最新消息，將第一時間同步。