黑客入侵 阿里雲發佈Windows系統高危漏洞修復方案北京新浪網 (2017-04-15 18:56)
來源：阿里雲
4月14日，境外黑客組織公開了一份包含多個Windows遠程漏洞利用工具的機密文檔。
為確保雲上用戶的業務安全，阿里雲在4月15日早上九點半發佈了漏洞公告及修補措施。
一、影響範圍：
已知受影響的Windows版本包括但不限於：
Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、Windows Vista、Windows 7、Windows 8，Windows 2008、Windows 2008 R2、Windows Server 2012 SP0；
二、排查方式
本次曝出的工具利用SMB服務和RDP服務遠程入侵，需要確認伺服器是否對外開啟了137、139、445、3389埠。
排查方式如下：
外網計算機上telnet 目標地址445，例如：telnet [IP] 445
三、修復措施
1、微軟已經發出通告 ，強烈建議更新最新補丁；
2、阿里雲控制台發佈一鍵修復工具
如果您業務上沒有使用137、139、445埠，可登錄[ECS控制台]-[安全組管理]-[規則配置]使用工具一鍵規避此漏洞風險；
3、使用安全組公網入策略限制3389遠程登錄源IP地址。
務必確認137、139、445埠使用情況，根據業務需求配置訪問控制。
我們將持續關注該事件的後續進展。
如有最新消息，將第一時間同步。
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