記者陳昭宗／雲林報導

國家無形文化資產「北港媽祖」出巡遶境15日盛大登場，聞名國際的台灣三大炮之一「北港犁炮」、傳統藝陣及五光十色的藝閣車，吸引數十萬信眾湧入，北港警分局動員所有警民力，強力疏導交通及維護突發治安事件，歡迎大家到北港迓媽祖並配合警方作為。

分局長李憲蒼表示，媽祖遶境進香參拜信眾很多，警方啟動高規格的維安警力投入遶境活動，神轎隊伍行進中，將依行程、地、時間實施局部交通管制措施，加強活動路線、場域防竊、防陣頭摩擦衝突，確保神轎遶境順暢、人車平安。

李憲蒼也指出，北港市區街道狹窄，媽祖出巡遶境及藝閣車隊遊街，致使大量人潮、車潮，影響交通秩序易滋生事故，籲請駕駛人及來參拜、觀光進香之旅客能多加配合，將車輛停放於高灘地，再步行進入北港市區，以避免車輛陷入遊街車陣中而擔誤時間。另避免擾民休息，晚上10時至凌晨6時禁止升空爆竹、電子炮，違者將依法取締。