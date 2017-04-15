徐展元餓到發飆 氣高山峰是豬隊友NOWnews今日新聞 (2017-04-15 18:50)
靠著「好想贏韓國！」走紅的體育主播徐展元，他近日去中視《飢餓遊戲》踢館，與高山峰、林道遠、小優、安喬、拉拉、Emily前往嘉義錄影，只是徐展元在錄完影後，竟大膽說出：「不怕神一般的對手，就怕豬一般的隊友」暗諷同隊夥伴，甚至趁錄影空檔鼓勵許孟哲「出國追夢？」
徐展元對節目內容印象深刻，「其實我對創意這種東西十分感興趣，這節目不論飢餓指數、贏了才能吃東西等內容都十分創新，節目需要不斷的尋求創意才會進步」，這次錄影他多次與高山峰同隊，卻慘到幾乎無進食任何東西，讓他開玩笑說：「同時也身為電競主播的我，深知不怕神一般的對手，就怕豬一般的隊友這個道理」，沒想到在這次錄影完全應證這說法。
身為體育主播的徐展元，表示對於許孟哲代表國家出國比賽深感祝福，也趁錄影空檔與許孟哲小聊，語重心長的表示：「在聊天時有了解到孟哲他們出國比賽的困境，但也鼓勵他如果既然這麼喜愛冰球這項運動，就快樂的去參加比賽，這樣才夠熱血！」只是話鋒一轉，他也提到很多人都只是「旁觀人」，往往都只注重結果，所有運動員和國手都是秉持堅定的信念訓練為國家打拚，應該給他們更多的鼓勵。更多內容於16日晚間8點中視播出。
關鍵字：
上一則：范冰冰弟弟將出道？傳南韓當練習生
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
OEO 藍牙．耳機 軟墊．Motorola 藍牙耳機．SONY 藍牙耳機．Beats 耳塞 耳機．DENON AH-C260 耳機．iphone 原廠耳機．nano 線控耳機．Glamour 耳機．膠囊 耳塞式 耳機．YAMAHA 耳機．藍芽耳機．Compact 耳塞式耳機．STAGE 耳機．Ericsson 藍芽耳機．無線藍牙話筒．藍芽 耳機 jabra．ALTEAM 耳機．note 耳機線．藍芽 運動 耳機．Seehot 藍牙耳機 SBS-036R．自動收線 耳機．Monster Beats 耳機．拉鍊 耳機．Sony 耳機麥克風．防丟 藍牙 自拍器．3.5mm 耳機孔塞．無線 藍牙 自拍器．頸掛 藍芽 耳機．TDK 耳罩式耳機
- 【HOYA H Series極致優棉】加大四件式頂級500織刺繡匹馬棉
- MICHAEL KORS HAMILTON 經典鎖頭皮革手提/斜背包-莓果紅(中
- TOMS 麂皮高筒楔型靴-女款(灰)
- 【M2nd】香榭微醺美洲鱷魚皮包(莓果桃)
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 紐巴倫 MRL420 男鞋 女鞋 低筒 運動
- Timberland 男款深藍色造型鈕扣長袖針織外套
- 【NIKE】ROSHE TWO(二代輕量襪套式休閒鞋/844656-402)
- 【葉月】專利-3D透氣壓邊麻將型孟宗竹蓆/涼蓆/涼墊(雙人加
- 【SNS】率性俐落素面九分長褲(3色)
- ALEX 電光 遙控型 潔洗電腦馬桶座 EF9530R (不含安裝)
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
唐嫣不雅照瘋傳 疑遭偷拍「神祕三角」曝光【NOWnews今日新聞】
大久保麻梨子穿白紗出嫁 露美背甜吻台郎【NOWnews今日新聞】
白百何出軌首發聲 網友痛批「拿孩子當擋箭牌」【NOWnews今日新聞】
白百何早離婚！ 尪陳羽凡將「無限期」退出演藝圈【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》