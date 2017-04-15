▲徐展元（左）錄《飢餓》餓到爆氣，說高山峰根本豬隊友。（圖／中視提供，2017.4.15）

靠著「好想贏韓國！」走紅的體育主播徐展元，他近日去中視《飢餓遊戲》踢館，與高山峰、林道遠、小優、安喬、拉拉、Emily前往嘉義錄影，只是徐展元在錄完影後，竟大膽說出：「不怕神一般的對手，就怕豬一般的隊友」暗諷同隊夥伴，甚至趁錄影空檔鼓勵許孟哲「出國追夢？」

徐展元對節目內容印象深刻，「其實我對創意這種東西十分感興趣，這節目不論飢餓指數、贏了才能吃東西等內容都十分創新，節目需要不斷的尋求創意才會進步」，這次錄影他多次與高山峰同隊，卻慘到幾乎無進食任何東西，讓他開玩笑說：「同時也身為電競主播的我，深知不怕神一般的對手，就怕豬一般的隊友這個道理」，沒想到在這次錄影完全應證這說法。

▲徐展元（右四）錄製《飢餓遊戲》。（圖／中視提供，2017.4.15）

身為體育主播的徐展元，表示對於許孟哲代表國家出國比賽深感祝福，也趁錄影空檔與許孟哲小聊，語重心長的表示：「在聊天時有了解到孟哲他們出國比賽的困境，但也鼓勵他如果既然這麼喜愛冰球這項運動，就快樂的去參加比賽，這樣才夠熱血！」只是話鋒一轉，他也提到很多人都只是「旁觀人」，往往都只注重結果，所有運動員和國手都是秉持堅定的信念訓練為國家打拚，應該給他們更多的鼓勵。更多內容於16日晚間8點中視播出。