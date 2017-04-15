《戰錘40K：戰爭黎明3》配音大揭秘！演員激情演出北京新浪網 (2017-04-15 18:35)
《戰錘40K：戰爭黎明3（WARHAMMER 40，000：DAWN OF WAR 3）》最近公佈了許多視頻介紹了新的細節信息，今天的視頻向我們展示了遊戲中的人物語音的幕後開發秘辛。
【遊俠網】《戰錘40K：戰爭黎明3》配音演員介紹
本段視頻是Fog of War系列視頻的最新一期，採訪到了許多配音演員，分別扮演遊戲中的Gabriel Angelos, Farseer Macha, Gorgutz 等角色。
錄音棚中的氣氛從緊張編導輕鬆，錄音導演給演員們講解不同的戲碼場景。有一些遊戲中的對話在錄製的時候是兩名演員同時在場的。
《戰錘40K：戰爭黎明3》本周末開放了多人遊戲的beta測試，預計4月27日正式登陸PC。
更多相關資訊請關注：戰錘40K：戰爭黎明3專題
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