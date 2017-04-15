那些胸部比長相更吸睛的日本女星 不行要扛不住了！北京新浪網 (2017-04-15 18:35)
藝能界中身材姣好的女星多到數不完，尤其不少其實有豐滿身材的女星在以女優活動為主后就越來越少有太暴露的穿著，這些隱藏巨乳的女優也總會因為完全掩蓋好身材而讓觀眾更容易把焦點放在她們胸前。
於是日本網站就請網友們票選了一下「胸部比長相更吸睛的女藝人」，到底有哪些胸部魅力大到讓人忍不住失禮直盯著看的女星呢？原汁原味的內容都在這裏。
山本彩
筧美和子
小嶋陽菜
吹石一惠
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小野乃乃香
倉科佳奈
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