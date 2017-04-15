？ ？白百何「出軌門」持續發酵，在娛樂圈引發軒然大波，當事人遲遲不表態，許多明星也莫名躺槍。對此，彭於晏工作室昨天下午針對緋聞等事件發表了聲明，對網路上流傳的他與白百何的緋聞正面回應。

？ ？「經紀團隊已多次澄清彭於晏與白百何並無同事以外關係，此次仍遭扭曲報導，我們對此表示遺憾與不滿」。「工作室今以律師函再次正式澄清，懇請媒體相關從業人員了解。未來，我們不再容忍惡意引用錯誤傳聞的行為」。

彭於晏工作室聲明

？ ？此次卓偉分兩天爆出白百何出軌的新聞，讓網上各種言論頻出，頓時議論紛紛。雖然截止目前為止，當事人白百何仍未對事件做出任何回應，但今天藝人彭於晏先就被涉及的部分做出回應。

彭於晏、白百何出席活動資料圖

？ ？在多家媒體，自媒體的報導中，直接指出白百何和彭於晏在合作期間，有超過朋友同事的非正常關係。對此，彭於晏工作室發聲明稱，「白小姐是令人尊敬的工作夥伴，彭於晏先生絕無與白小姐有任何不正常關係」。