？ ？圓谷特攝劇《奧特曼》相信很多人都看過，大家喜歡的奧特曼也有所不同，今天我們就來看看那些曾經入侵過中國的怪獸，看看這些如今看來蠢萌的怪獸來中國究竟做了些什麼事情吧。

？ ？1、斯蒂爾星人

？ ？對地球的熊貓非常入迷而來偷它的宇宙人。食指異常發達，以時速60公里這驚人的速度與穿著黑披風的男人的形態來偷一切與熊貓有關的物品。在中國誘拐了真正的大熊貓，被北鬥識破后巨大化。武器是頭上的3個突起發出破壞光線和頭部發出的火焰。最後被艾斯的梅塔利姆光線打敗。

？ ？2、加比謝爾

？ ？將石油作為食物的怪獸。在地底移動並襲擊各國的油田及石油聯合企業，破壞石油使其乾涸。在地底時以身上的菌絲吸取石油，出現在地面上后則用口中的管子吸取石油。最初出現在中國東北部，襲擊了中國、韓國後來到日本。

？ ？3、鋼鐵龍古瓦木

？ ？在崑崙山脈里隱藏的龍的姿態的生物兵器，戴西瑪星系人用來侵略地球的龍形生物兵器。口中噴出的赤色煙霧和氧氣結合後會製造出未知氣體。

？ ？4、姑獲鳥

？ ？姑獲鳥就是來自中國古代神話傳說的妖怪，有時以九頭的樣子顯形。樣子像是人類形態，象鳥一樣的頭部的中間長有如同人類女性的臉，發出令人毛骨悚然的笑聲

？ ？5、超古代先兵怪獸佐加

？ ？恐怖的地獄魔鳥，為了幫助黑暗的支配者加坦傑厄打敗迪迦，讓世界陷入黑暗為目的復活。飛行速度極快，有很多個體，和迪迦的戰鬥中被迪迦打敗。

？ ？6、破滅魔蟲愷撒德比西

？ ？由成千上萬個破滅魔蟲德比西組成。雙手均可變成鐮刀狀，擁有極高的格鬥力，身體的邊緣十分銳利，也是一彎刀鋒，能對對手造成巨大傷害。它的腹部擁有一個可伸出一個可撕咬、絞殺對手的口器的嘴，是它的殺手鐧。兩腿的膝蓋分別有一對可與正眼發出破壞性極強的光線的眼睛。頭上也有一個可撕咬對手的嘴。防禦力較弱，再生能力較強。

？ ？7、英貝萊扎

？ ？被安培拉星人派往地球，隱藏有令人恐怖潛力的機器人兵器。從頭上的三聯管加特林炮中能發出強力電子束光線，並且兩肩膀上的炮能發出無數的光彈。更有空間轉移能力變得神出鬼沒。裹著全身的鋼甲，不僅以無比的堅硬為傲，更能在萬一破損或被分解的時候，能由內部機能自我修復。是實力極其強大的機器人。手部還可以變為巨劍或鑽頭，鑽頭可發射。

？ ？8、迪瑪迦

？ ？身體的79%由熔化的鐵構成，頭部的角負責中精神與熱源。從口中能釋放出赤紅色的熔鐵熱線。是艾克斯的初戰對手，最後被艾克斯的扎納蒂姆光線打敗。