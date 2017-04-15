？ ？HBO熱播美劇《權力的遊戲》第七季將在7月16日正式開播，預計播出7集。據官方確認，《權利的遊戲》第八季也就是最後一集只有6集，也就是說整個系列還有13集就要完結了。看來編劇是真心等不起馬丁的結局了。

？ ？不過一追7年的粉絲們會不會買原創結局的帳還是個未知數，所以Reddit網站發起了一項活動：寫下你認為最爛的結局！

？ ？於是，留言板上颳起了一場腦洞的血雨腥風，Ending is coming~

？ ？最爛結局No.10

？ ？劇終，但克里岡對打沒有出現。

？ ？來自獵狗粉們的執念，「克里岡對打」是指劇中桑鐸·克里岡（獵狗）和哥哥格雷果·克里岡（魔山）的終極對決。這個想法估計早在得知獵狗毀容的原因之時就埋在了冰火粉的心中。只是盼望著，盼望著，魔山死了、獵狗死了、魔山又活了……

？ ？還有一批人認為獵狗其實沒死，估計就是這個渺茫的希望支撐著他們繼續期待「克里岡對打」。

？ ？最爛結局No.9

？ ？熱派就是亞梭爾·亞亥。

？ ？亞梭爾·亞亥是冰火世界傳說中的救世主，曾有預言，他將在長夏之後，黑暗降臨之時重生，他會是擊敗異鬼最後的希望。

？ ？於是大家就開始猜測，到底誰會是這個基督再臨類的人物。也不造怎麼就猜到了小胖子面點師熱派的身上。果然都是被馬丁歷練過的粉絲……

？ ？最爛結局No.8

？ ？小指頭成為最終的勝利者，他坐在鐵王座上，向後靠去說道，「我能習慣這樣的生活。」 畫面切黑。

？ ？此條腦洞下，有網友高呼，「這難道不是最好的結局嗎？」 不過也有網友預言，小指頭活不過下一季。

？ ？但是這樣的預言小編已經聽過兩季了~ 作為指頭叔的粉，小編希望他這個幕後黑手能獲得最終勝利~

？ ？好吧，這條確實跑題了，明明是大家最期待的結局嘛……

？ ？最爛結局No.7

？ ？最後一集的黑幕落下后，字幕倒退，鏡頭裡出現了熱派的特寫。背景音中能聽到熟悉的電子設備發出的「嗶嗶」聲，鏡頭一晃，我們喜愛的角色都穿著現代人的衣服，圍坐在巨大的桌游旁。熱派從珊莎手中接過骰子，放到了棋盤上，「誰幫我投一下，我要去看看烤箱。」

？ ？那麼熱鬧的冰火世界原來是一場桌游，這個結局小編接受無能……

？ ？最爛結局No.6

？ ？異鬼殺死了所有人。

？ ？就連想出這個結局的網友都說，這是個他不喜歡的結局。

？ ？確實，這個結局太傷了……

？ ？最爛結局No.5

？ ？雪諾、瑟曦和龍母各自帶領著軍隊，預備三方會戰。布蘭突然出現在牆頭，一番娘炮演講后，龍母驅動巨龍殺死了異鬼。最後大家開開心心地活下去了。瑟曦可能死於自殺或者「意外」。山姆並沒有成為一名巫師。

？ ？腦洞貢獻者還說，他自己越寫越生氣…… 沒想到，在討厭主旋律這方面，全球人民如此一致。

？ ？最爛結局No.4

？ ？這一切都是戴佛斯爵士從一本書上讀到的故事。

？ ？此結局與No.7有異曲同工之處，以戴佛斯爵士的閱讀能力，這本書他一定讀了很久~

？ ？看串劇了吧，朋友，《西部世界》第二季要等到2018年。還有，對喬弗里大帝的恨意過了這麼久還沒有消散嗎？

？ ？最爛結局No.3

？ ？雪諾倒在了龍母的腳下，渾身是血，「為什麼？」

？ ？龍母：「暴虐的歡喜最終生悲。」

？ ？鏡頭拉開，伯納德和紅袍女站在巨大的虛擬沙盤外。全裸的小喬在一旁端著零食。

？ ？最爛結局No.2

？ ？雪諾和龍母打敗了異鬼。最後一集中兩隊人馬一起開起了盛大的慶功宴。沙蛇在慶功宴上偷襲成功，殺死了所有人。

？ ？這個結局已經把小編噎得說不出來話了，果然是第二爛的結局。

？ ？最爛結局No.1

？ ？凜冬已至，雪諾獨自一人乘船駛入了狂亂的風暴中。

？ ？鏡頭切到現代，俄勒岡州。雪諾正在用一把斧子砍伐一顆巨大的樹，沒錯他變成了一名光榮的伐木工人。