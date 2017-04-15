打造國際動畫之都 臺中市4/19放映7部加拿大精選動畫大成報 (2017-04-15 16:40)
新聞局長卓冠廷表示，市府104年起以「動畫」做為城市影展主題，連續舉辦2屆國際動畫影展，不僅獲廣大迴響，更受到國內外動畫專家、學者、業界人士讚許肯定，盼打造臺中市成為媲美法國安錫的國際動畫之都。
承辦今年臺中國際動畫影展的臺中市影視發展基金會執行長林盈志指出，去年動畫影展透過加拿大駐台北貿易辦事處，規劃「加拿大國家電影局」單元受到影迷喜愛；今年2017台中國際動畫影展開跑前，與加拿大駐台北貿易辦事處合作交流，舉辦「加拿大150週年國家電影日」動畫精選放映活動，讓民眾欣賞加拿大的精彩動畫。
加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安(Mario St-Marie)透露，加拿大今年正式邁入建國150年，臺灣目前是加拿大位居全球第11、亞洲第5大的貿易夥伴，雙方共享民主、人權價值及長久的合作交流，已建立穩固的雙邊關係；今年加拿大150週年國家電影日動畫精選活動將引領民眾看見加拿大動畫創意之美。
新聞局表示，今年臺中國際動畫影展首度舉辦國際短片競賽，2月15日開放徵件至今，已收到來自全球5大洲、多達54個國家的精彩動畫，總件數超過350件，徵件時間至6月30日止，詳細內容可見徵件競賽網頁(twtiaf.com)、上網搜尋關鍵字「TIAF」或「動畫影展」；更多「加拿大150週年國家電影日」動畫精選放映資訊，請搜尋「動畫影展粉絲頁」或網址 http://bit.ly/2cqxtRk 查詢。
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