展場變生鮮超市，邊逛超市邊看展！小書變大型裝置，體驗175公分高的手翻書動畫！



(中央社訊息服務20170415 17:24:12)府中15與國內動畫人才培育學校國立臺北藝術大學動畫學系合作，即日起至5月21日於府中15三樓至五樓展場推出「不得不生鮮-五人創作聯展」、「非常態循環-趙瞬文動畫裝置展」及「動得隆咚鏘-動畫聯展」。今（15日）舉行聯合開幕，現場展出的藝術家化身超市店員導覽，民眾更可體驗比人還高的手翻書動畫裝置，府中15的動畫聯展展現青年動畫家豐沛的創作能量。



《不得不生鮮-五人創作聯展》由五位甫自北藝大動畫系畢業的創作者，展出畢業後的創作，透過作品呈現他們眼中的理想與現實的社會，想像他們所處時代的現象與年輕人的心理狀態。展場別出心裁的設計成生鮮超市，栩栩如生的推車、收銀機以及櫃檯，展品就像商品一樣陳列在架上，讓看展就像逛超市一樣新鮮！展出者之一的楊凱婷表示，本次的展名「不得不生鮮」代表他們成為社會新鮮人的身分，很菜所以很生鮮，因此特別打造一個超市的展場視覺，希望來看展的人都可以想起新鮮人這個階段的過程。為了讓一般民眾更有身歷其境的感受，展場還模擬超商播放背景音樂，這首主題曲由他們五人自譜詞曲創作，唱著「120、250在這裡，你沒聽錯不可能再更便宜，走吧走吧一起從冰箱拿到你家裡」的叫賣歌曲，超洗腦的歌詞與旋律也反映年輕動畫創作者的創意。



「非常態循環-趙瞬文動畫裝置展」是深耕動畫教育多年的動畫家趙瞬文，結合劇場化的藝術裝置以及傳統手翻書的互動裝置。傳統手翻書的小書搖身一變成為175公分高的大型互動裝置，透過視覺暫留的原理，民眾在快速翻轉中，看到一位小女孩奔跑的過程，皆大呼驚奇。趙瞬文表示，這次展覽希望透過跨領域的視覺語彙，呈現動畫的故事性及多變性，給觀眾不同的動畫藝術體驗。



此外，本次展出的《動得隆咚鏘-動畫聯展》則是從動畫系的學習課程出發，從動畫原理、角色設計、場景設計、人體速寫等，搭配學生在學習歷程所製作的作品，一窺動畫家在養成過程中需要受到哪些專業訓練。



新北市文化局長林寬裕表示，府中15成立於101年，無論是「動畫故事館」或「紀錄片放映院」，目的便是希望讓更多人投入動畫創作的產業，以及打造一個紀錄片製作、觀賞的友善城市，府中15做為一個平台，鼓勵越來越多年輕人在這裡展出自己創意與成果。



府中15新北市動畫故事館即日起至5月21日，於3樓至5樓展覽室展出「不得不生鮮-五人創作聯展」、「非常態循環-趙瞬文動畫裝置展」及「動得隆咚鏘-動畫聯展」，邀請民眾前來透過作品與準動畫家們，一同踏上他們動畫冒險奇幻之旅！展覽期間除了靜態展覽，還規劃了多場動畫工作坊及講座，詳細活動訊息可至府中15官網http://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/、臉書查詢或電洽29683600轉281。



訊息來源：新北市政府文化局



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