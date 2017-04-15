青少年戲劇節全國初賽-首站屏東熱力登場



(中央社訊息服務20170415 17:21:16)「第十七屆花樣年華全國青少年戲劇節」全國初賽，15日在屏東縣政府大禮堂熱力登場，南區初賽由屏東縣青少年中心與青少年表演藝術聯盟聯合舉辦，今年以「勇氣之舟」為創作主題，引導青少年呈現對於勇氣的各種想像及不同的詮釋，透過戲劇表演展現青少年豐富的創意與觀點。



潘孟安縣長有感於屏東縣熱愛戲劇表演的青少年越來越多，為了讓同學們不用舟車勞頓到高雄參加，特別邀請青藝盟將南區的培訓場地移至屏東舉辦，潘縣長期待屏東青年持續展現創意表演的熱情，讓更多人認識屏東，讓大家的夢想被更多人看見和肯定。



青藝盟團長韓定芳表示，青藝盟深耕全台青少年藝術教育長達17年，結合專業劇場師資如王小棣導演、金鐘影后王琄、演員沈海蓉等人一同推動青少年戲劇教育，10餘年來也培育出許多台灣新銳的劇場工作者、金馬最佳新人獎得主與全台第一位攻讀哈佛戲劇所的學生，今年是17年來第一次以屏東作為南區的青少年藝術陪伴基地，很開心能和屏東縣政府合作，也十分感動潘孟安縣長對青少年藝術的重視與支持。南區參賽團隊有來自屏東及高雄的青少年團隊，將與全國共49所團隊共同角逐七月全國公開展演的演出名額，參賽團隊分別為屏東高中、屏東女中、大同高中、屏北高中及高雄的中正高中，他們將擷取自創舞台劇中最精彩的15分鐘戲劇片段，在戲劇中表露青少年對勇氣的實踐與價值。此外，南區初賽的前三強，也將安排於屏東在地演出專業舞台劇。



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訊息來源：屏東縣政府



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