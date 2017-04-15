范冰冰弟弟將出道？傳南韓當練習生中央社 (2017-04-15 17:54)
（中央社台北15日電）先前爆料大陸明星夫妻白百何與陳羽凡已分居的中國大陸知名娛樂圈「狗仔」卓偉今天有新爆料，演員范冰冰的弟弟范丞丞在南韓當練習生，以後要出道。
搜狐娛樂報導，有「娛樂圈紀委」稱號的卓偉最近爆料不斷，先是放出白百何出軌男模的猛料，之後又預告下一次爆料內容也是出軌。
而他最新的爆料，則是透露范冰冰的弟弟范丞丞在南韓當練習生，以後要出道。
報導說，范冰冰對弟弟一直十分寵愛。先前有一組范丞丞16歲慶生的照片曝光，當時他已經是個帥氣男，個頭比父母還高。
網易娛樂報導，范丞丞第一次出現在大眾面前，是2007年的時裝秀上。當時范丞丞7歲，個子不及范冰冰的肩膀高，大家都不敢相信她會有一個這麼小的弟弟。
范冰冰近年也會在節目中談起弟弟，例如說弟弟身高已經快到190公分。當時媒體用的標題幾乎都是「范冰冰聊起弟弟一臉驕傲」這些字眼。1060415
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