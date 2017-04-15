？ ？最近白百何出軌事件在娛樂圈掀起軒然大波，繼陳羽凡挎綠包疑似回應后，彭於晏也發聲明撇清關係，看的隊長只能感慨：貴圈真亂！好了話不多說，下面繼續為各位奉上最新一期的爆笑內涵囧圖，還在苦等下班的小夥伴們趕緊來看看吧。

防走光工作要做到位

我不信有這麼漂亮的小護士

吹破天了

差點就信了，這TM是海泉吧

車頭被偷了！還好車輪還在。。。。

好，結實

不想起床只能這樣去上學

你知道別人都用什麼眼神凝視我的中指嗎！？

Boss級人物，血條很長正常呀！

烤肉好吃

運動的菇涼真的美

畢生夢想

遇到一隻愛抬杠的鳥人怎麼辦？

從小就懂得經營之道

恩，很豐滿

一看就是單身狗的傑作

這就很尷尬了

非洲大片特效

大爺，裝逼會被打的

第三排最後一個瑜伽動作，我可以做一天！

城會玩

就你們會玩！

妹子你也太厲害了吧

你看明白了嗎

內褲外穿是幾個意思？

哪雙好看，說了我也不會買給你

兄弟，你這廣告收了多少錢的

罰款是絕對的

感覺就要踢到臉

岳雲鵬？

一個神清氣爽的早間節目帶你開始元氣滿滿的一天

看看自己的手，哭了

看來這個決心是真的

好污的腦洞

姐，咱能低調點么

你怎麼選？

練過舞的姑娘身材紮實

妹子你這練過啊

我的車也需要修理了

領導，您抽煙

老闆，這就是你給我上的烤全豬嗎

老婆你……

雷神的新武器？

妹子好強啊...原來水桶里是空的

有這種老師還怕學生逃課？

這麼年輕就出來賣肉的女人

一個吃貨的幸福

自始至終全是你，讓我投入太徹底，故事如果註定悲劇，何苦給我美麗

論如何優雅地形容一個人臉大

沒錯，就是你！

這條河是白百河吧？

嘿，這問題更大啊！

好功夫

國人對搭車時不同座次的一些偏見

目瞪狗呆

這啦啦隊太可愛了

這是什麼地鐵，怎麼一個男的也沒有

這是玩了多少時間遊戲啊

終於明白為啥大家那麼愛去KTV

大爺上輩子肯定是折翼的天使

王之睥睨

網易雲七大未解之謎

睡覺最高境界

最佳視角

住的是女老王嗎？

我的女票是五姑娘

我非常心疼這根蘿蔔！

媳婦兒我錯了……

一不小心用大力了

熊孩子你真會玩

熊孩子吃老夫一掌

新的變種人

這到底是誰遛誰

心機喵！

意外，純屬意外，你信不

智障主人

終於向紅樓夢下手了嗎？

扎心了老鐵

右上角不氪金玩家瑟瑟發抖。

污妖王系列

下班坐我的奧迪回家吧，我送你

再也不擔心路上找不到廁所了

這構造什麼腦洞？

這個操作給滿分

這麼一弄有點皇帝出宮的意思啊

這裙子穿起來回頭率肯定高

握住了就不撒手

真的像頂了一坨翔

我的魔法將會把你撕成抱歉

這是我年輕的時候

自拍的鼻祖了吧

粽子成精？

誰的新娘丟這兒了？

太直白了

談戀愛你們說早戀，在家住你們說啃老，滾出來單身你們說空巢，去ｔｍｄ！

我差點就信了

群組加密

人文紀實攝影藝術

掃地僧半月斬

是不是看錯了？

全喝完了能帶走么

裙子太緊，摔倒都爬不起來

請打賞點小費

是原味絲襪要否～

活的不如塑料小人

裙子太緊怎麼蹲

派大星，是你嗎

配圖的你出來！

女俠，名不虛傳

明目張胆吃餅乾！

牛人是這樣吸煙的

年度最佳COS

？

當然是選擇原諒她啊！

目測花椒確實很多

男的說和老闆要見個面，刮鬍子應該是顯得比較正式，而女的。。。

妹子們放假的狀態

妹子這霸氣的姿勢也是沒誰了

現在對出軌和約炮對定義已經這麼廣泛了嗎？

家庭主婦花盆不夠用了

就剩這麼幾個頭髮毛了，你還推

看起來服務質量肯定很好

好涼快

給我女朋友穿了件新衣服

給熊孩子的最佳禮物

別嚇人啊

不連了！

不要求他，我馬上要高潮了

哎，女友又累了，我還得抱著

二十塊錢一斤不還價

「老司機，快開車！」「好嘞~~~」

艹完馬的漢子？

寶強代言的手機殼

背影女神

屁屁，我們走！

Vlada在Rochas 06春夏的秀場照，仙女

康娜的成長曆程

你沒有抑鬱，只是沒錢的正常小情緒！