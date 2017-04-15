藝人錦榮（圖）15日宣傳新節目「王子的移動城堡」，錄影時常遇出遊家庭，讓他也想成家，只是時候未到；和歌手蔡依林分手後仍有聯絡，笑說未來女友個子要高，「對我的腰比較舒服」。中央社實習記者陳渝涵攝 106年4月15日