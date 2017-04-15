▲萬芳在臉書感性與聽眾告別。（圖／翻攝自萬芳臉書，2017.04.15）

中國廣播公司旗下中廣音樂網與寶島網昨（14）日遭國家通訊傳播委員會（NCC）勒令於晚間12點停播，事發突然令眾人為之愕然。主持長達17年的萬芳昨晚八點結束節目時才收到通知將停播，今（15）日於臉書發表長文談論此事，並向長期支持她的聽眾道謝。

萬芳透露：「關於FM96.3 i radio頻道停播的事，我從來沒有被正式的告知。我和大家一樣都是從媒體上看到消息。問電台的同事，得到的回應也都是『不知道』。」因對事情全貌尚未了解，她也不知該如何對外回應，「我有我自己的感受，但我希望能夠有多一些瞭解，所以並不想要在第一時間去回應什麼關於情緒上的。」

至於節目停播，萬芳表示：「這件事已經很多年了，甚至在wave radio時期就有聽說了。它其實沒有這麼突然。只是被弄得很突然。」她回憶從事廣播工作的這一路，感性寫道：「現在想來，那真是很可愛的美好時光。那都是我生命美好的積累。」、「如果真的沒有再做廣播節目，我感受到自己最難過的，竟然是，那，那些歌誰還會播呢？」文末對於這些年來支持她的聽眾們一一道謝，「謝謝你們。謝謝宇宙。這相遇，很讚！」