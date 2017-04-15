陸大型旅遊網 傳下架北韓遊中央社 (2017-04-15 17:14)
（中央社台北15日電）陸媒今天報導，中國大陸大型旅遊網站攜程網已下架所有北韓遊產品。而且不只是攜程，大陸多家境外旅遊服務供應網站也搜不到北韓相關產品。
中國新聞社所屬中新經緯客戶端（app）報導，在攜程網站上輸入「朝鮮」（北韓）搜索全部產品，顯示「沒有找到符合條件的相關產品」。
攜程客服表示，2016年年底至今年年初就已經下架赴北韓遊的所有產品，具體下架原因和重新推出時間尚不清楚。
報導說，不只是攜程，在凱撒旅遊、中國國旅、同程旅遊等眾多境外遊服務提供商網站上搜索「朝鮮」也未能搜到相關產品。
同程旅遊客服表示，北韓跟團旅遊和私人訂製（客製化）旅遊近期已經下線，什麼時候恢復尚不清楚。
中國國旅表示，北韓跟團旅遊一直以來報名的人不多，不存在下架的說法。目前也沒有收到大陸國家旅遊局關於暫停提供北韓旅遊服務的通知。
不過，報導指出，中國國旅等公司仍提供客製化的北韓旅遊服務。有業者說，最早可在4月28日出發，「保證可以發團」。
眾信旅遊、途牛網等旅行網站迄今並未下架北韓相關產品。不過，客服表示，需要再度和航空公司確認，週一才可以確認能否成行。1060415
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