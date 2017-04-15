（中央社台北15日電）一架原本從中國大陸上海虹橋機場飛往香港的東航班機，今天上午8時許因機械故障緊急返航。航空公司隨後安排另外一架飛機將乘客載往香港。



新民網引述多名乘客表示，這架中國東方航空MU721班機，原定上午8時15分從上海虹橋機場飛往香港。在飛機起飛後約20分鐘，有乘客聞到燒焦味，隨後，機長決定返航虹橋機場。



報導指出，飛機降落後，機場工作人員隨即安排滯留乘客辦理重新登機手續，並發放航班延誤取消證明。



東航表示，這架航班返航的原因是機械故障，並已安排另外一架飛機搭載乘客飛往香港，後續善後措施正在進行中。1060415